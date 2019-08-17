pro100tak "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 338

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:37 что такое "астанчанка" сейчас? Все знаем, было принято решение для жителей сияющего города оставить такое понятие. Но почему-то опять из края в край. На КЗ каналах убили понятие "Астана", появилось новое ПОНЯТИЕ - Ел Орда. (Кстати, не уверен, что правильно написал). И кто она такая?

И о сути темы, поднятой тупой до ужаса астановки (нынешней нур-султ-ки). Прошу пардона, но к ней только так. Воспроизведение и сохранение нации как народ идет только тогда, когда коэффициент воспроизведения будет не менее 1,3. И так может получиться только в том случае, когда у 100 пар будет в среднем 2 с половиной ребенка. Это в среднем!!! Значит, надо, наоборот, стимулировать рождение 3-4-го ребенка с учетом высокой младенческой и юношеской (пороговой) смертности. И у страны, государства, бюджета должны быть заложены и находиться средства на это. А иначе нахрена нужны Назарбаевские школы, какие-то супергимназии и дрпр.



[Исправлено: pro100tak, 18.08.2019 - 04:44]