abaika95 Re: "Я мечтаю быть рядом!" - костанайцы подпевали Мите... #1





(Пользователи) Сообщений: 242

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 08:48 День города был очень крутой, до того момента пока не вышел Фомин) такого унылого кхм.. я давно не слышал) отработал на слабую тройку) и еще момент у Россиян какаято проблема с выговареванием названия нашего города) у них язык не может повернутся сказать Костанай, ну ладно на край кУстанай, но почему именно режущее кАстанай?) клубные диджеи для для поднятия настроения горожанам на площади тоже такое себе решение) салют шикарный-ноль вопросов)