Цитата: maxsaf:

Как в том фантастическом фильме, когда сажали не за преступление, а за вероятность, что оно может произойти. Цифровизация же ))

"Эквилибриум" или же "Особое мнение"?В первом играл Кристиан Бэйл, а во втором Том Круз.



[Исправлено: Ваш земляк, 18.08.2019 - 00:57]