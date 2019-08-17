Цитата: elektron:

Не наоборот, имея 4-ре и более, работать практически не выгодно. Так многие турки и живут. Квартира оплачивается, содержание детей тоже, плюс пособия. Сумма может далеко за 3000 чистыми доходить. Что не каждый ещё заработать может.

Он это знает, просто провокатор голимый