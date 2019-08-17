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§ NG.kz
Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой и ничьей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36483
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом, "Иртыш" прервал серию из четырех поражений, команда с 18 очками идет на 11-м месте. "Тобол" с 46 баллами пока сохраняет лидерство. Но еще не сыграли соседи костанайцев по турнирной таблице.
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§ pensioner
Re: Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 17.08.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матч не проиграли, это главное. Потолкались- все нормально. Это футбол.
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§ drakon
Re: Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17109
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
Матч не проиграли, это главное.

Уже Кайрат на 1 месте.
С 47-ю очками... :lol: ;-)
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