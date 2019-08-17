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drakon
Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой и ничьей
pensioner: Матч не проиграли, это главное. Уже Кайрат на 1 месте. С 47-ю очками... :lol: ;-)
17.08.19 22:14
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Костанайцы всех с праздником! Желаю всем сегодня веселья, вкусного шашлыка,свежего пива) правда Фомин чет неочень)
17.08.19 21:50
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
День города походу удался. :lol: Такая тишина на форуме. ;-)
17.08.19 21:37
electro
Записавшие данные художников с ватманом полицейские говорили о пикете в Костанае
это они, типа "на опережение" сработали :lol: :lol: :lol:
17.08.19 20:48
Добринцофф
Обязательные пенсионные взносы работодателей. Мнения участников рынка
Vital: Не понял. Получается я работая на работодателя. Он с меня выщит. Ну вот, расчёт людей которые придумали этот закон оказался верным. Когда думали где бы ещё денег на халяву урвать,то в...
17.08.19 20:23
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Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой и ничьей

Vesti.kz

17 августа 2019, 19:56 |  Спорт

Павлодарский "Иртыш" сыграл вничью с костанайском "Тоболом" в 23-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Тобол"

Матч состоялся в Павлодаре и закончился со счетом 0:0. Концовку игры омрачила массовая потасовка игроков на поле. 

Таким образом, "Иртыш" прервал серию из четырех поражений, команда с 18 очками идет на 11-м месте. "Тобол" с 46 баллами пока сохраняет лидерство.
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Комментарии к новости
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§ pensioner
Re: Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 17.08.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матч не проиграли, это главное. Потолкались- все нормально. Это футбол.
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§ drakon
Re: Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17109
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
Матч не проиграли, это главное.

Уже Кайрат на 1 месте.
С 47-ю очками... :lol: ;-)
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Нет. Концерт со «звездами» - это подарок горожанам, а дареным коням в зубы не смотрят
Нет. Если обсуждать этот вопрос с населением, мы в результате останемся без «звезд».
Нет. Аким города лучше нас знает, какие «звезды» нам нравятся.
Да. На праздник тратят деньги из городского бюджета, поэтому выбирать должен народ.
 
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