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Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой и ничьей
Vesti.kz
17 августа 2019, 19:56 | Спорт
Павлодарский "Иртыш" сыграл вничью с костанайском "Тоболом" в 23-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта ФК "Тобол"
Матч состоялся в Павлодаре и закончился со счетом 0:0. Концовку игры омрачила массовая потасовка игроков на поле.
Таким образом, "Иртыш" прервал серию из четырех поражений, команда с 18 очками идет на 11-м месте. "Тобол" с 46 баллами пока сохраняет лидерство.
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Матч лидера КПЛ с аутсайдером завершился массовой потасовкой и ничьей
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