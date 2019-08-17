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≡ Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36480
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огонь творчества и таланта зажгли вечером 17 августа на площади перед областным акиматом. В качестве факела использовали новую арт-инсталляцию "Пирамида" от британского художника Арагона Дик-Рида.
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§ alex_60
Re: Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Днем рождения, Город!
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§ maxsaf
Re: Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
солистка ВИА "Негры" Диана Шарапова

Они в Америку не планируют на гастроли? ))
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Приезжай в Кустанай, они тут выступают.
Или тебе название группы нравится?
Хочешь сказать что в Гарлеме их освистают?
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§ maxsaf
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Или тебе название группы нравится?

Ну в Америке это название группы посчитали бы в крайней степени неполиткорректным.
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я тебя сразу понял.
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда пойти. Вот в чем вопрос.
Змеев посмотреть.
В 12.
Музыка в 14 начинается.
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто там в центре.
Дым отечества есть?
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§ maxsaf
Re: Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы любим творчество Дианы Шараповой, ее почему-то Диной назвали в статье, ну да ладно. Песню "Новогодний бал" со Зверевым на новогодней дискотеке крутим. Мое упущение. Теперь она вместе с группой - в нашем санкционном списке. Думаю, это никак не отразится на их гастролях в пределах Казахстана :-)
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, стартуем.
Посидеть на сене,покушать на бочке с глицерином
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая половина дня города завершена.
Перерыв.
Все осмотрено, посидели на сене и на бочках с глицерином, посмотрели выставки, послушали музыку. Посидели в парке.
В 11.30 сидим в юрте, смотрим картинки прошлого Кустаная, под ненавязчивые наигрыши гитариста, заходит Архимед с сопровождающими, рассказали ему что-то, щелкнул его пару раз на память.
Ждали что в 14,00 начнется молодежная программа. Не началась.
Поэтому поехали пока домой.
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, да, святое.
Шашлык поели.
Почему то сегодня приоритет баранине.
Свинину нашли, но не сразу.
Но вкусная. Как я люблю.
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И могу выдать точку запуска ракет.
Фейерверка.
Памятник Байтурсынова-ларьки.
В центральном парке.
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§ alex_60
Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стартуем на вторую часть.
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