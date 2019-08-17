Зажигали огонь, зажигали артисты - Костанай празднует своё 140-летие

Огонь творчества и таланта зажгли вечером 17 августа на площади перед областным акиматом. В качестве факела использовали новую арт-инсталляцию "Пирамида" от британского художника Арагона Дик-Рида.

Право зажечь огонь предоставили чемпионке мира 2019 года по пауэрлифтингу Екатерине Крюковой и поэту, акыну, победителю айтысов Алмасу Тобалову. Они сначала подожгли малую копию арт-объекта, от него вспыхнула линия огненного фонтана. После прошли к настоящей "Пирамиде" и зажгли огонь творчества и таланта.

По задумке организаторов, этот огонь - символ новых художественных замыслов и побед костанайцев. А сама "Пирамида" отражает изобилие и плодородие земель Костанайской области.

На этом игра с огнём не закончилась - на площадь перед областным акиматом вышли артисты студии светового огненного шоу "Магнус" из Челябинска.

- Огонь в Костанае укрощать тяжелее - чуть лицо не обжег, у вас воздух значительно чище, чем в Челябинске, горит хорошо, - рассказал "НГ" руководитель студии Владимир КАМЕНЩИКОВ. - Нам важно было создать шоу, чтобы люди не скучали только от одного артиста, пусть даже играющего с огнём. Мы использовали разный реквизит: обыкновенные факелы, пиротехнические факелы, сигнальные огни, пиротехнические фонтаны, привязанные к цепи, и огненные веера.

Очень быстро праздничные мероприятия переместились на сцену, которую установили между Шахматным клубом и художественной школой. Развлекали костанайцев и гостей города известные казахстанские певцы и музыканты: "аким клубной жизни Алматы", как в шутку его окрестила пресса, радиоведущий и музыкальный продюссер Нурберген Махамбетов; участник шоу "Песни" Макс Тен; музыкант, композитор и актёр DJ Mirsha Katoya; восходящая звезда, певец Sam Cosmo; музыкальная группа Da Gudda jazz; участница "Новой волны", шоу "Голос-3" и солистка ВИА "Негры" Диана Шарапова.

- Для юбилея Костаная мы подобрали отдельную концертную программу, - пояснил концертный директор группы Da Gudda jazz Максим БОРИСОВ. - Мы заранее анонсировали наш концерт в соцсетях, а пользователям предложили выбрать их любимые треки, которые они хотели бы услышать.

Артисты группы пели в разных жанрах - начали с рэпа, продолжили роком, закончили лирикой. Но всех затмило выступление певицы Дины ШАРАПОВОЙ.

Она привезла в Костанай сюрприз. На сцене она исполнила новую песню на казахском "Если б не было тебя".

Певица предложила костанайцам небольшой интерактив, чтобы определить успех новой песни. Если песня нравится, нужно зажечь фонарики телефонов. Как призналась "НГ" Диана, зрители сказали новой песне своё "да".