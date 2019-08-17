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≡ "Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36480
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанчанка решила «спросить мнение народа» и предложить законопроект, согласно которому казахстанским семьям будет запрещено рожать более 2-х детей, если они не могут обеспечить для 3-го или 4-го ребенка необходимых условий.
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§ alex_60
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4593
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну короче старая песня началась.

Как им чудесно живется на западе.
Да живите ради бога, только сказки у себя оставьте.
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§ maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не наоборот, имея 4-ре и более, работать практически не выгодно. Так многие турки и живут. Квартира оплачивается, содержание детей тоже, плюс пособия. Сумма может далеко за 3000 чистыми доходить. Что не каждый ещё заработать может.

Он это знает, просто провокатор голимый
Профайл

§ maxsaf
"Вы не из Китая, случайно?": астанчанка предложила запретить рожать по 3-4 ребенка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.08.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как им чудесно живется на западе

У вас же вроде кастрацию собирались вводить? После этого рождаемость уже не нужно регулировать, просто проведите всеобщую пару раз.
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