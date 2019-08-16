abaika95 Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода #34





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:12 Цитата- Вот когда пожелтеешь



Типун вам...(шучу))) пью в меру,арбузы проверяю, прививки регулярно делаем)

А учить вас не в коем разе не собирался) сами у вас учились и учимся))





Цитата- Лично я даже сейчас дискомфорта не ощущаю.



Хорошо когда хорошо!)