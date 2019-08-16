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§ NG.kz
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36472
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех регионов только у четырех наблюдается положительное сальдо миграции, это Мангистауская и Алматинская области, Шымкент и Туркестанская область. Из Костанайской области уехали 2,7 тысячи человек против 425 человек, прибывших в регион.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Один уже тут. С меньшими правда правами

Кого то конкретно имеешь ввиду?-назови)или опять будешь играть в полунамеки?))
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* alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот пример тех же немцев.
Дракон тут видит только все похое, Электрон видит хорошее,
Ну и кто вызывает симпатиии?
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* alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сейчас придет очень неоднозначный форумчанин и будет тут агитацию проводить нехорошую)

Он ночью придет, когда луна на
небе покажется. Его время.
И предьявит свои "аргументы".
Какие-это всем известно.
Из серии про тупых дураков.

[Исправлено: alex_60, 16.08.2019 - 19:04]
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* alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ваш земляк.
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§ abaika95
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.08.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Вот когда пожелтеешь

Типун вам...(шучу))) пью в меру,арбузы проверяю, прививки регулярно делаем)
А учить вас не в коем разе не собирался) сами у вас учились и учимся))


Цитата- Лично я даже сейчас дискомфорта не ощущаю.

Хорошо когда хорошо!)
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* drakon
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17098
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну и кто вызывает симпатиии?

Конечно Я... :lol: :lol: :lol:
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 886
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.08.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
автохтон Режет звук слово. Нормальное боитесь употреблять?



Я его "употребляю", чтобы мы помнили слова Аскара Умарова: «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов ..." и тому подобное...
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* alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я его "употребляю", чтобы мы помнили слова

Я не считаю что страной правят националисты.
Тем более этот turkmedia.
Поэтому что он несет, пусть органы изучают.
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* alex_60
Сколько казахстанцев покинуло страну за полгода
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.08.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев тоже эту статистику
Получил. Пусть думает.
Сегодня там у учителей республиканское совещание было. С Токаевым.
Фраза прозвучала - как говорил великий елбасы... Как будто его уже нет.
А министр образования возмутился, почему в разных издательствах разные азбуки,
В одних азбуках 4 гласных и 4 согласных, в других 11 гласных и 11 согласных.
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