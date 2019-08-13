Цитата: когда кабинки перевернулись на аттракционе, был связан с зацепом двери. Второй случай с вращающимися кабинками не был представлен судом на рассмотрение эксперту. Дверь такой гражданин судья очень силно зацепился, что аж кюшать не мог, дверь кабинки вращать начал. Такой нехороший двер знаете-ли!

А если ребёнок сядет в кабинку? Или пара подростков с весом по 30-40 кг? Пусть вращаются, аттракционамана такой?

А если дети дверь решат открыть побалдеть?

У нас регулярно в электричках дети при жаркой погоде балуются стайками и двери блокируют в открытом состоянии подручными предметами и едут в тамбуре с открытыми дверями.

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35789#812680 себе 250 миллионов кредитных денег. Однако перед судом предстала лишь супруга. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Дихаев же находится в розыске. Источник:

Фильм "Белое солнце пустыни" основан на реальных событиях, когда банды басмачей уходя от отрядов красногвардейцев с награбленным бросали не награбленное, а свои гаремы, чтоб задержать отряд. С награбленным они себе три новых жена купят в определенных республиках.



[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 13:11]