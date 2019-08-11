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§ NG.kz
"Тобол" победил "Иртыш" в гостях и остался на первом месте в КПЛ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36430
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Павлодарский "Иртыш" проиграл костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 22-м туре казахстанской премьер-лиги. С 45 очками "Тобол" сохранил лидерство в КПЛ, а "Иртыш" с 17 баллами идет на предпоследней, 11-й, строчке.
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§ Ахмат
Re: "Тобол" победил "Иртыш" в гостях и...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 11.08.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол чемпион!!всем хейтерам привет))
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