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"Тобол" победил "Иртыш" в гостях и остался на первом месте в КПЛ

11 августа 2019, 21:26 |  Спорт

Павлодарский "Иртыш" проиграл костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Голы случились после перерыва.

Фото ФК "Тобол" 

Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 0:2. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Вперед "Тобол" вышел на 59-й минуте, когда забил форвард Бауыржан Турысбек, а автором второго гола на 75-й стал полузащитник Максим Федин, реализовавший пенальти за фол венгерского хавбека "Иртыша" Патрика Хиди против ивуарийского форварда Сенина Себаи.

С 45 очками "Тобол" сохранил лидерство в КПЛ, а "Иртыш" с 17 баллами идет на предпоследней, 11-й, строчке, борясь за выживание.

Таким образом, "Тобол" стал победителем второго круга КПЛ.
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§ Ахмат
Re: "Тобол" победил "Иртыш" в гостях и...
Ахмат


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Сообщений: 60
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 11.08.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол чемпион!!всем хейтерам привет))
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