"Тобол" победил "Иртыш" в гостях и остался на первом месте в КПЛ
Павлодарский "Иртыш" проиграл костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Голы случились после перерыва.
Фото ФК "Тобол"
Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 0:2. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Вперед "Тобол" вышел на 59-й минуте, когда забил форвард Бауыржан Турысбек, а автором второго гола на 75-й стал полузащитник Максим Федин, реализовавший пенальти за фол венгерского хавбека "Иртыша" Патрика Хиди против ивуарийского форварда Сенина Себаи.
С 45 очками "Тобол" сохранил лидерство в КПЛ, а "Иртыш" с 17 баллами идет на предпоследней, 11-й, строчке, борясь за выживание.
Таким образом, "Тобол" стал победителем второго круга КПЛ.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Я в Канаду свалил не из-за кроликов и огорода. Просто тут у меня дальнезападный гектар, грех же не воспользоваться )).
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: В поезде Тальго охоту отбили у Витальго ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Жоних Витал,а где культурная программа-пошто инициативы нишиша :lol:
"Тобол" победил "Иртыш" в гостях и остался на первом месте в КПЛ
Тобол чемпион!!всем хейтерам привет))
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Не было. Я же в костанайской квартире жил последние лет 10 наверное