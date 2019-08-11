"Тобол" победил "Иртыш" в гостях и остался на первом месте в КПЛ

Павлодарский "Иртыш" проиграл костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Голы случились после перерыва.

Фото ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 11 августа, и завершилась со счетом 0:2. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Вперед "Тобол" вышел на 59-й минуте, когда забил форвард Бауыржан Турысбек, а автором второго гола на 75-й стал полузащитник Максим Федин, реализовавший пенальти за фол венгерского хавбека "Иртыша" Патрика Хиди против ивуарийского форварда Сенина Себаи.

С 45 очками "Тобол" сохранил лидерство в КПЛ, а "Иртыш" с 17 баллами идет на предпоследней, 11-й, строчке, борясь за выживание.

Таким образом, "Тобол" стал победителем второго круга КПЛ.