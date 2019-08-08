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≡ Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.
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* Игорь Васильевич
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Игорь Васильевич


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Сообщений: 120
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот тут ты ошибаешься, и очень сильно! Я, как проживший в Кустанае две трети своей жизни, и уехавший по семейным обстоятельствам, очень не хочу, чтобы был какой-нибудь негатив. Что в России, что в Казахстане. Я против переписывания истории в любой стране и очень сильно возмущаюсь, когда слышу в России речи про то, что Россия победила в Великой Отечественной Войне. Я до сих пор рассказываю, как хорошо в Казахстане и слышу в ответ такие речи:"Если там всё так хорошо, то чего ты сюда приехал?!". И что мне им говорить?! И мне не всё равно, что происходит в МОЁМ РОДНОМ городе КУСТАНАЕ! Я только рад тому, что стали много строить, вот только не радует, КАК стали строить! И почему надо переименовывать всё и вся?! От этого что, лучше жизнь станет?! Не уверен. Как в том анекдоте про бордель, где кровати переставляли. Надо головами думать, как жизнь людей улучшать, а не только свою.


Браво!!! не убавить не прибавить.
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


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Сообщений: 2289
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот чем вы сейчас отличаетесь от бывалой северной простынке? Да ни чем...всё одно и тоже, только тот типо за власть топил, а вы супротив.

Да, я буду против той Власти, которая делает плохо в моём родном городе. И почему я должен быть лояльным к ней?! Если она поддерживает всё то безумие, которое озвучивают безликие "инициативные группы"! Здесь, со страниц НГ, уже звучали слова, что "ещё слишком много в Казахстане русских названий". Почему эта Власть не делает НИЧЕГО для того, чтобы эти слова звучали как можно реже и как можно тише?! Почему эта Власть своими бездумными действиями подводит общество к противостоянию? Неужели нельзя сказать ясно и твёрдо, что больше не будет никаких переименований?! Но зато эта Власть делает всё возможное, чтобы нормальные люди не смогли высказать своё мнение, не зависящее ни от кого. Выдумывает какие-то минирования, угрозы для жизни и прочую лабуду. И вешает лапшу на уши таким, как ты.
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


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Сообщений: 2289
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тут многие уже пытались вам пояснить в чем различие, но вы просто не хотите этого понять.

А до тебя никак не дойдёт, что это звенья одной цепи. Проглотите переименования, значит, и остальное проканает - недопуск кандидатов, перемену алфавита, фразы типа" ты не у себя в России- не нравится, уезжай!" и прочее, и прочее, и прочее.
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2289
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 18:16
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