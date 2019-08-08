Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
вот про котов и кошек. данные по соседям. // чаще всего заводят кошек без породы (55 процентов). Среди породистых питомцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11 процентов), шотландцы (8...
08.08.19 12:48
alex_60
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
А президент наш форум читает? [Исправлено: alex_60, 08.08.2019 - 12:40]
08.08.19 12:36
Маркс
Картинка - лучше, ее содержание - хуже
юля елиссева: Достаточно включить любой казахстанский или российский телеканал, и приступ рвоты тут же гарантирован! А европейский или американский канал не пробовали включать? Вот их можно легко...
08.08.19 12:33
alex_60
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
drakon: И наркотики в карманах - найти. значит и наркоманы против. кто тогда за? эти десять человек в первом ряду? [Исправлено: alex_60, 08.08.2019 - 12:34]
08.08.19 12:31
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: "Булат" на базе ГАЗ-66. + мерса немного из начинки..зверь грят машина..такую бы в серию :lol:
08.08.19 12:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

8 августа 2019, 09:40 |  Происшествия

Трое гражданских активистов были задержаны полицейскими 29 июля возле здания акимата Костаная. Костанайцы хотели принять участие в общественных слушаниях по предложению о переименовании улицы Гагарина в улицу Назарбаева и улицы Гвардейской в улицу Гагарина.

Мади Абдрахманов: «Я попытался вступиться за Гайни и меня задержали»

Днем ранее они опросили 38 жителей частных домов по ул. Гагарина и планировали сообщить на слушаниях, что 31 опрошенный против переименования.

- Мы провели опрос, чтобы выступить на слушаниях не на эмоциях, а с фактами в руках, - рассказал «НГ» активист Мади АБДРАХМАНОВ. - Договорились встретиться у входа в акимат. Сначала подошёл Сергей Зинченко, потом я, потом Гайни Абильпанова. Ждали ещё двоих единомышленников, которые опаздывали. Гайни подошла к бюсту Леонида Беды. В этот момент полицейские, которые стояли у нас за спиной, подбежали к ней, схватили под руки и молча затолкали в подъехавшую машину. Я и Сергей попытались вступиться за неё и нас тоже задержали.

Задержанных доставили в управление полиции Костаная, где продержали несколько часов. Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.

Гайни Абильпанова: «По словам полицейских, причиной задержание стало сообщение о бомбе»

- Они держали меня очень долго, потому что я в порыве эмоций сказала - чем быстрее вы меня отпустите, тем быстрее я уйду на слушания, - считает Гайни.

7 августа ситуацию прокомментировали в департаменте полиции:

- На пульт «102» 29 июля поступило анонимное сообщение о том, что возле городского акимата двое неустановленных мужчин и женщина ведут себя подозрительно, Для проверки Абильпанова, Зинченко и Абдрахманов были доставлены в УП Костаная, а после отпущены.

Однако возникает вопрос - почему Зинченко и Абдрахманов были задержаны только после того, как они попытались вступиться за девушку?

Гайни Абильпанова за несколько дней до этого инцидента опубликовала в Instagram запись о том, что есть и более важные вещи, чем трата денег на переименование улиц, и сообщила, что собирается пойти на слушания. По словам девушки, после этого из акимата позвонили на ее работу и настоятельно просили вызвать Гайни на работу 29 июля, хотя у неё был выходной.

Напомним, Мади Абдрахманов 17 июня вышел на одиночный пикет перед зданием областного акимата с лозунгом «У меня украли мой голос». Гайни Абильпанова 13 июня развернула перед зданием областной прокуратуры плакат с надписью «Моя немая песня о демократии».

Фото Георгия ГОВОРОВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.08.19 11:27 "Не стреляйте в свой народ" - Что известно о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
08.08.19 08:44 Костанайскую общественницу оштрафовали за призыв к митингу в Нур-Султане
07.08.19 16:59 В воскресенье, в связи с приходом циклона, погода в Костанайской области начнет ухудшаться
07.08.19 16:49 Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
07.08.19 15:25 Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"
07.08.19 15:01 Правила приобретения пневматического оружия пересмотрены в Казахстане
07.08.19 13:57 Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
07.08.19 12:53 На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в Костанае за мошенничество
07.08.19 11:48 Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
07.08.19 10:00 Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позорище то какое.
мрак.
хватают людей на улице.
Профайл

§ alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слушания по переименованию признать недействительными.
за недопуск людей с опросами жителей. и задержаниями.
Профайл

§ alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При таком поведении властей это улица тем более не
должна быть переиименова.
Назвать улицу в честь... через аресты...
Профайл

* Victor Yang
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11814
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо, очень надо было переименовать и чтобы желание было "единогласным". Первый раз депутаты обкосячились, теперь всё - "добровольно и с песней", как в анекдоте. А между тем можно было найти компромисс - вряд ли кто-то реально был бы против переименовать улицу Т-дик. В Усть-Каменогорске так и сделали.
Может, обращение к президенту написать? Или Назарбаеву?

[Исправлено: Victor Yang, 08.08.2019 - 09:59]
Профайл

§ alex_60
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
вряд ли кто-то реально был бы против переименовать улицу Т-дик


да все бы были только за.
а тут .. через задержания людей с опросами . голосуют десять человек.
не что не вечно под луной.
Профайл

§ alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//то поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.//

даже вот так.
Профайл

§ Игорь Васильевич
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки зря задержали, от 3 активистов ничего конкретно не поменялось бы на собрании, вместе с тем парнем который высказал свое мнение их было бы всего 4, я всегда утверждал и буду тут утверждать здоровый плюрализм мнений "очищает" от налета театрализации происходящего дискуссии и диспуты любого уровня, ну поспорили бы они там со старичками и Денисовым, что от этого изменилось бы?
А теперь из ребят сделали мучеников,неумно....
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:25
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ abaika95
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я считаю что они обычные как любят сейчас говорить хайпажоры,перед тем как идти на такие политические мерлприятия не трубят в своей инсте за неделю до события о том что ты там будешь и там бует "мясо"))чисто привличение внимания подписчиков,незнаю пропустят мой коммент нет)) мы же тут за демократию каждый высказатся может как бы),но задержали их правильно,нечего как говорится воду мутить на ровном месте
Профайл

§ alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После такого.. переименовывать..
совесть .. да где она...похоже.
Профайл

* Victor Yang
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11814
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я считаю что они обычные как любят сейчас говорить хайпажоры

Ага - и позвонили они сами, чтобы их задержали, чтобы потом в газете об этом написать.

Это особенности нашей демократии - показывают только то мнение, которое нужно показать. Конкретно в этом случае - борьба с инакомыслием. Никаких митингов, никаких призывов.
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы главно за демократию а удалили мой коммент)) ладно несколько вопросов в воздух
Цитата:опросили 38 жителей частных домов по ул. Гагарина и планировали сообщить что 31 против
А сколько вообще жителей на этой улице? И сколько жителей присутсвовало на собрании?
Просто как бы выразится по тактичней, никто сейчас не может точно сказать как именно проведен данный опрос,то есть я могу придти к человеку в дом и спросить вы против того чтобы улицу Гагарина переименовали? Человек скажет-да против,но никто ему не сообщит что имя Гагрина будет присвоено другой улице)
Профайл

§ maxsaf
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
признать недействительными. за недопуск людей

Француз тоже подпадает? :-)
Профайл

§ Обликоморале
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6617
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гайния АБИЛЬПАНОВА, я так понял, уже была на крючке у органов.
Так что их отмазка об анонимности и проверки личности сущий бред.
Профайл

§ maxsaf
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
слушания по переименованию признать недействительными.

Провести опрос по поводу непризнания опроса?
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы обменных пунктов. В частности, клиентам нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты. Считаете ли вы такую меру необходимой?
Да. Тотальный контроль необходим для борьбы с коррупцией и терроризмом.
Да. Она не помешает законопослушным гражданам покупать и продавать валюту.
Нет. Владельцы обменников будут компенсировать новые затраты за счет клиентов.
Нет. В Казахстане снова появится черный рынок покупки и продажи валюты.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 3
Всего: 129

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх