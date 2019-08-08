Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области

Трое гражданских активистов были задержаны полицейскими 29 июля возле здания акимата Костаная. Костанайцы хотели принять участие в общественных слушаниях по предложению о переименовании улицы Гагарина в улицу Назарбаева и улицы Гвардейской в улицу Гагарина.

Мади Абдрахманов: «Я попытался вступиться за Гайни и меня задержали»

Днем ранее они опросили 38 жителей частных домов по ул. Гагарина и планировали сообщить на слушаниях, что 31 опрошенный против переименования.

- Мы провели опрос, чтобы выступить на слушаниях не на эмоциях, а с фактами в руках, - рассказал «НГ» активист Мади АБДРАХМАНОВ. - Договорились встретиться у входа в акимат. Сначала подошёл Сергей Зинченко, потом я, потом Гайни Абильпанова. Ждали ещё двоих единомышленников, которые опаздывали. Гайни подошла к бюсту Леонида Беды. В этот момент полицейские, которые стояли у нас за спиной, подбежали к ней, схватили под руки и молча затолкали в подъехавшую машину. Я и Сергей попытались вступиться за неё и нас тоже задержали.

Задержанных доставили в управление полиции Костаная, где продержали несколько часов. Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.

Гайни Абильпанова: «По словам полицейских, причиной задержание стало сообщение о бомбе»

- Они держали меня очень долго, потому что я в порыве эмоций сказала - чем быстрее вы меня отпустите, тем быстрее я уйду на слушания, - считает Гайни.

7 августа ситуацию прокомментировали в департаменте полиции:

- На пульт «102» 29 июля поступило анонимное сообщение о том, что возле городского акимата двое неустановленных мужчин и женщина ведут себя подозрительно, Для проверки Абильпанова, Зинченко и Абдрахманов были доставлены в УП Костаная, а после отпущены.

Однако возникает вопрос - почему Зинченко и Абдрахманов были задержаны только после того, как они попытались вступиться за девушку?

Гайни Абильпанова за несколько дней до этого инцидента опубликовала в Instagram запись о том, что есть и более важные вещи, чем трата денег на переименование улиц, и сообщила, что собирается пойти на слушания. По словам девушки, после этого из акимата позвонили на ее работу и настоятельно просили вызвать Гайни на работу 29 июля, хотя у неё был выходной.

Напомним, Мади Абдрахманов 17 июня вышел на одиночный пикет перед зданием областного акимата с лозунгом «У меня украли мой голос». Гайни Абильпанова 13 июня развернула перед зданием областной прокуратуры плакат с надписью «Моя немая песня о демократии».

Фото Георгия ГОВОРОВА