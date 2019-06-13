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"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

13 июня 2019, 21:41 |  Общество

Студентка КГПУ Гайни АБИЛЬПАНОВА сегодня, 13 июня, около 18:20, развернула перед зданием областной прокуратуры лист ватмана с надписью "Моя немая песня о демократии". В углу плаката девушка разместила хештег #oyan,qazaqstan.

 

Фото прислал пользователь сайта ng.kz

Когда корреспондент "НГ" прибыл на место, девушка уже свернула свой плакат и беседовала с мужчиной в костюме. Позднее выяснилось, что это начальник службы защиты общественных интересов облпрокуратуры Ерлан КУАТОВ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

За забором прокуратуры за происходящим, не вмешиваясь, наблюдали полицейские.

- Хочу подчеркнуть, что это не пикет, а акция, - рассказала "НГ" Гайни. - Эта акция в поддержку страны, народа и демократии в целом. 

Ерлан Куатов пытался выяснить, с какой целью студентка развернула плакат, и неоднократно предлагал ей пройти в здание прокуратуры для беседы. Гайни категорически отказалась. Разворачивать свой плакат вновь она не стала.

Куатов и Абильпанова обменялись номерами телефонов и девушка ушла в направлении ТРЦ MART.

По словам Гайни Абильпановой, после того, как она развернула плакат, к ней подошли полицейские. Один из них представился и попросил объяснить ее действия.

- Полицейские сказали мне, что я должна дождаться участкового, который должен провести со мной беседу, - пояснила студентка. - Затем подошёл Куатов и вежливо стал предлагать уйти с улицы в здание прокуратуры. Я не могла уйти, пока не подошёл тот, кто должен был провести со мной беседу. Хочу отметить, что они взяли данные даже у моей подруги, которая в акции не участвовала, а просто стояла рядом.

Все происшествие, включая общение с полициейскими и представителем прокуратуры, заняло около 25 минут.

На своей страничке в соцсети "Инстаграм" Гайни Абильпанова разместила фотографию с плакатом, которую подписала фразой "акция в поддержку демократии/ самого интеллегентного народа Казахстана" и сопроводила кратким описанием произожедшего. 
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16516
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть девушки в - г.КОстанае... :-o
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§ maxsaf
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2014
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А женихов видать нет. Приходится идти на ухищрения )))
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§ abaika95
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну теперь видать будут, находчивая!
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§ abaika95
Re: "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.06.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куатов первый у него теперь ее номер телефона есть! :lol:
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