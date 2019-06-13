"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Студентка КГПУ Гайни АБИЛЬПАНОВА сегодня, 13 июня, около 18:20, развернула перед зданием областной прокуратуры лист ватмана с надписью "Моя немая песня о демократии". В углу плаката девушка разместила хештег #oyan,qazaqstan.
Фото прислал пользователь сайта ng.kz
Когда корреспондент "НГ" прибыл на место, девушка уже свернула свой плакат и беседовала с мужчиной в костюме. Позднее выяснилось, что это начальник службы защиты общественных интересов облпрокуратуры Ерлан КУАТОВ.
Фото Георгия ГОВОРОВА
За забором прокуратуры за происходящим, не вмешиваясь, наблюдали полицейские.
- Хочу подчеркнуть, что это не пикет, а акция, - рассказала "НГ" Гайни. - Эта акция в поддержку страны, народа и демократии в целом.
Ерлан Куатов пытался выяснить, с какой целью студентка развернула плакат, и неоднократно предлагал ей пройти в здание прокуратуры для беседы. Гайни категорически отказалась. Разворачивать свой плакат вновь она не стала.
Куатов и Абильпанова обменялись номерами телефонов и девушка ушла в направлении ТРЦ MART.
По словам Гайни Абильпановой, после того, как она развернула плакат, к ней подошли полицейские. Один из них представился и попросил объяснить ее действия.
- Полицейские сказали мне, что я должна дождаться участкового, который должен провести со мной беседу, - пояснила студентка. - Затем подошёл Куатов и вежливо стал предлагать уйти с улицы в здание прокуратуры. Я не могла уйти, пока не подошёл тот, кто должен был провести со мной беседу. Хочу отметить, что они взяли данные даже у моей подруги, которая в акции не участвовала, а просто стояла рядом.
Все происшествие, включая общение с полициейскими и представителем прокуратуры, заняло около 25 минут.
На своей страничке в соцсети "Инстаграм" Гайни Абильпанова разместила фотографию с плакатом, которую подписала фразой "акция в поддержку демократии/ самого интеллегентного народа Казахстана" и сопроводила кратким описанием произожедшего.
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"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Куатов первый у него теперь ее номер телефона есть! :lol:
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
maxsaf: Ну теперь видать будут, находчивая!
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
drakon: А женихов видать нет. Приходится идти на ухищрения )))
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Есть девушки в - г.КОстанае... :-o
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
elektron: каким образом и для чего блокируются инет ресурсы? Да так что даже президент не в курсе. Интересно всё же! Этого нет в методичке )))