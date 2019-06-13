"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае

Студентка КГПУ Гайни АБИЛЬПАНОВА сегодня, 13 июня, около 18:20, развернула перед зданием областной прокуратуры лист ватмана с надписью "Моя немая песня о демократии". В углу плаката девушка разместила хештег #oyan,qazaqstan.

Фото прислал пользователь сайта ng.kz

Когда корреспондент "НГ" прибыл на место, девушка уже свернула свой плакат и беседовала с мужчиной в костюме. Позднее выяснилось, что это начальник службы защиты общественных интересов облпрокуратуры Ерлан КУАТОВ.

Фото Георгия ГОВОРОВА

За забором прокуратуры за происходящим, не вмешиваясь, наблюдали полицейские.

- Хочу подчеркнуть, что это не пикет, а акция, - рассказала "НГ" Гайни. - Эта акция в поддержку страны, народа и демократии в целом.

Ерлан Куатов пытался выяснить, с какой целью студентка развернула плакат, и неоднократно предлагал ей пройти в здание прокуратуры для беседы. Гайни категорически отказалась. Разворачивать свой плакат вновь она не стала.

Куатов и Абильпанова обменялись номерами телефонов и девушка ушла в направлении ТРЦ MART.

По словам Гайни Абильпановой, после того, как она развернула плакат, к ней подошли полицейские. Один из них представился и попросил объяснить ее действия.

- Полицейские сказали мне, что я должна дождаться участкового, который должен провести со мной беседу, - пояснила студентка. - Затем подошёл Куатов и вежливо стал предлагать уйти с улицы в здание прокуратуры. Я не могла уйти, пока не подошёл тот, кто должен был провести со мной беседу. Хочу отметить, что они взяли данные даже у моей подруги, которая в акции не участвовала, а просто стояла рядом.

Все происшествие, включая общение с полициейскими и представителем прокуратуры, заняло около 25 минут.

На своей страничке в соцсети "Инстаграм" Гайни Абильпанова разместила фотографию с плакатом, которую подписала фразой "акция в поддержку демократии/ самого интеллегентного народа Казахстана" и сопроводила кратким описанием произожедшего.