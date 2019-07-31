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таноми52
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drakon
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"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
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31.07.19 15:39
Игорь Васильевич
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
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В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan

31 июля 2019, 12:49 |  Происшествия

Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек задержали в понедельник, 29 июля, передает издание The Village. Как сообщили активисты, они планировали принять участие в общественных слушаниях, посвященных переименованию улицы Гагарина в Назарбаева.

Мади Абдрахманова полтора месяца назад задержали за одиночный пикет / Фото из архива "НГ"

Перед слушаниями активисты провели опрос среди жителей. Большинство опрошенных высказалось против переименования.

В тот же день после опроса на места работ активистов начали звонить из акимата и грозить, что у их работодателей будут проблемы, однако активисты все равно решили поделиться результатами на слушании.

В день слушаний Гайни, Мади и другим активистам не дали дойти до места — их схватили на подходах к зданию. Отпустили задержанных только после окончания слушаний.

Напомним, 17 июня Мади Абдрахманов провел одиночный пикет с плакатом с надписью "У меня украли мой голос" напротив областного акимата. Акция продлилась 15 минут, 10 из которых он общался с правоохранительными органами. После чего его доставили в отделение полиции.

Ранее, 13 июня, Гайни Абильпанова вышла к зданию прокуратуры с плакатом "Моя немая песня о демократии". Тогда девушку отпустили после разговора с сотрудником облпрокуратуры.
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* drakon
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16929
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже по улицам КОстаная, ходить - нельзя?... :-o 8-)
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§ maxsaf
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В день слушаний Гайни, Мади и другим активистам не дали дойти до места — их схватили на подходах к зданию. Отпустили задержанных только после окончания слушаний.

Щас придет Курчавый, и все нам растолкует
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§ vofkakst
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 31.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом рапортуют,что единогласно проголосовали "За"
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§ maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы действительно превращаемся в такое вот государство слышащее, когда любой знак со стороны граждан берется во внимание, а потом принимается конкретное решение" (C)

Цитата дня, в любую тему подходит ))
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* таноми52
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопиющий факт!!!
Ну, вот как верить политологу Ерлану Саирову:"Мы действительно превращаемся в такое вот государство слышащее, когда любой знак со стороны граждан берется во внимание..."
Берётся?
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* таноми52
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.07.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Мыслим параллельно? :-)
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§ peshexod
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3388
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 31.07.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не все забыли что такое гордость, уверен через год другой парень будет не один и тогда уже не засунуть голову в песок.
Радует и в то же время опасаюсь, сигналы идут снизу, а сверху уши заткнули, чревато это.
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§ maxsaf
В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.07.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мыслим параллельно?

Ну кто бы мог подумать )) С моей то характеристикой ))
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот непонимаю я наше ДВД, теперь из рядовых нытиков хайпажоров которые в инстаграмме подписчиков себе на таких акциях ловили, их превращают в мучеников, делают нашим "рыжим" репутацию :-(
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§ abaika95
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.07.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это та самая Гайни которая во время своего молчаливого пикета не могла определить возле ГОВД она стоит или прокуратуры?)
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§ zloy kyrgyz
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 31.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите НГ что сейчас с активистами? Их отпустили? с работы не уволили?
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§ Мурзилка
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Мурзилка


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Сообщений: 56
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ходить можно, а еще можно петь, танцевать, фотографироваться и т.д. А кому нечем заняться, предлагаю обеспечивать чистоту в нашем городе.
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§ Мурзилка
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Да вы не параллельно, а одинаково мыслите. Наверно, работаете не только в одной сфере, здании, этаже, но и в одном кабинете.
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§ Мурзилка
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

НГ, возьмите их к себе на работу.
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* Игорь Васильевич
Re: В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 31.07.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек


Что то НГ хитрит) несколько человек это сколько? 10?50? 100? а может не было никого кроме этих двух ребятишек?)) ;-)
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