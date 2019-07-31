В Костанае задержали активистов Oyan, Qazaqstan

Активистов Абильпанову Гайни, Мади Абрахманова и еще несколько человек задержали в понедельник, 29 июля, передает издание The Village. Как сообщили активисты, они планировали принять участие в общественных слушаниях, посвященных переименованию улицы Гагарина в Назарбаева.

Мади Абдрахманова полтора месяца назад задержали за одиночный пикет / Фото из архива "НГ"

Перед слушаниями активисты провели опрос среди жителей. Большинство опрошенных высказалось против переименования.

В тот же день после опроса на места работ активистов начали звонить из акимата и грозить, что у их работодателей будут проблемы, однако активисты все равно решили поделиться результатами на слушании.

В день слушаний Гайни, Мади и другим активистам не дали дойти до места — их схватили на подходах к зданию. Отпустили задержанных только после окончания слушаний.

Напомним, 17 июня Мади Абдрахманов провел одиночный пикет с плакатом с надписью "У меня украли мой голос" напротив областного акимата. Акция продлилась 15 минут, 10 из которых он общался с правоохранительными органами. После чего его доставили в отделение полиции.

Ранее, 13 июня, Гайни Абильпанова вышла к зданию прокуратуры с плакатом "Моя немая песня о демократии". Тогда девушку отпустили после разговора с сотрудником облпрокуратуры.