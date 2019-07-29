"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц

Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было.

Слушания проходили в большом зале, в котором все места были заняты Первым высказал мнение заведующий техническим отделом Костанайского колледжа автотранспорта Владимир ЗАКАЛЮЖНЫЙ. Он отметил, что коллектив колледжа был инициатором переименования.

- За годы независимости улица Гагарина расцвела, - сказал Закалюжный. - Нурсултан Назарбаев всегда проезжал по ул. Гагарина, когда посещал Костанай - при открытии Назарбаев-школы и осмотре других объектов. Название ул. Гвардейской уже не совсем актуально после закрытия военной части.

Представитель ТОО "Сары Арка Автопром" Сергей МОГИЛАТОВ отметил, что их коллектив также был инициатором переименования.

- В 1982 году именно Назарбаев был инициатором создания дизельного завода, идею он отстоял в Москве. В итоге Костанайский завод стал флагманом машиностроения. Объем производства автомобилей растет, 6 000, 12 000, в этом году ожидается выпуск 24 000 автомобилей.

Почетный гражданин города Сергей ЖАЛЫБИН сообщил, что в 1961 году, когда встал вопрос о переименовании одной из костанайской улиц в Гагарина, переименовали ул. Колхозную - на окраине города.

- Как говорится, как корабль назовете, - сказал Жалыбин. - Назвали ул. Колхозную Гагарина - она расцвела, назовем Гвардейскую - Гагарина, расцветет и она.

Все эти выступления поддерживали бурными аплодисментами. Только один участник слушаний не поддержал идею о переименовании.

- Неужели никто не против переименования? Все за? Нет? Отлично! - начал свое выступление Аслан АЛЬЖАНОВ. - Сам елбасы неоднократно говорил, что против названий его именем проспектов, объектов, как и просто добавление приставки Нур. По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева. Он почти 30 лет управлял страной, и даже сложив полномочия, продолжает занимать ключевые посты. Его имя и так носят многие объекты. Почти 30 лет его выбирали президентом. Считаю этого достаточно, чтобы выразить елбасы свое уважение. Считаю, что имя Гагарина вы сейчас немного принизили. Он не просто первый человек, полетевший в космос, он человек планетарного масштаба, лидер всего научно-технического прогресса, его имя знают во всем мире.

Представитель Коммунистической партии предложил до кольца поисвоить улице имя Назарбаева, а после кольца оставить улицей имени Гагарина, а также назвать именем Назарбаева площадь перед областным акиматом.

Депутаты перешли к голосованию и единогласно решили внести на рассмотрение республиканской ономостической комиссии вопрос о переименовании.

Фото Ксении РЕБИК