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"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
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maxsaf
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29.07.19 14:58
Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
dvb:
29.07.19 14:58
dvb
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
У меня две мысли по этому поводу. Если НАН позволяет при своей жизни называть своим именем улицы и все прочее, то для меня, как политик, он перестал существовать. Ну не принято так делать у...
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"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 июля 2019, 12:42 |  Общество

Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в Гагарина состоялись в акимате Костаная сегодня, 29 июля. В большом зале свободных мест не было.

Слушания проходили в большом зале, в котором все места были заняты Первым высказал мнение заведующий техническим отделом Костанайского колледжа автотранспорта Владимир ЗАКАЛЮЖНЫЙ. Он отметил, что коллектив колледжа был инициатором переименования.

- За годы независимости улица Гагарина расцвела, - сказал Закалюжный. - Нурсултан Назарбаев всегда проезжал по ул. Гагарина, когда посещал Костанай - при открытии Назарбаев-школы и осмотре других объектов. Название ул. Гвардейской уже не совсем актуально после закрытия военной части.

Представитель ТОО "Сары Арка Автопром" Сергей МОГИЛАТОВ отметил, что их коллектив также был инициатором переименования.

- В 1982 году именно Назарбаев был инициатором создания дизельного завода, идею он отстоял в Москве. В итоге Костанайский завод стал флагманом машиностроения. Объем производства автомобилей растет, 6 000, 12 000, в этом году ожидается выпуск 24 000 автомобилей.

Почетный гражданин города Сергей ЖАЛЫБИН сообщил, что в 1961 году, когда встал вопрос о переименовании одной из костанайской улиц в Гагарина, переименовали ул. Колхозную - на окраине города.

- Как говорится, как корабль назовете, - сказал Жалыбин. - Назвали ул. Колхозную Гагарина - она расцвела, назовем Гвардейскую - Гагарина, расцветет и она.

Все эти выступления поддерживали бурными аплодисментами. Только один участник слушаний не поддержал идею о переименовании.

- Неужели никто не против переименования? Все за? Нет? Отлично! - начал свое выступление Аслан АЛЬЖАНОВ. - Сам елбасы неоднократно говорил, что против названий его именем проспектов, объектов, как и просто добавление приставки Нур. По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева. Он почти 30 лет управлял страной, и даже сложив полномочия, продолжает занимать ключевые посты. Его имя и так носят многие объекты. Почти 30 лет его выбирали президентом. Считаю этого достаточно, чтобы выразить елбасы свое уважение. Считаю, что имя Гагарина вы сейчас немного принизили. Он не просто первый человек, полетевший в космос, он человек планетарного масштаба, лидер всего научно-технического прогресса, его имя знают во всем мире.

Представитель Коммунистической партии предложил до кольца поисвоить улице имя Назарбаева, а после кольца оставить улицей имени Гагарина, а также назвать именем Назарбаева площадь перед областным акиматом.

Депутаты перешли к голосованию и единогласно решили внести на рассмотрение республиканской ономостической комиссии вопрос о переименовании.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто бы сомневался. такие довольные сидят.
"инициаторы",слов нет как их назвать.

вот это предложение нормальное
//Представитель Коммунистической партии предложил до кольца поисвоить улице имя Назарбаева, а после кольца оставить улицей имени Гагарина, а также назвать именем Назарбаева площадь перед областным акиматом./
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§ yudjin
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6019
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В 1982 году именно Назарбаев был инициатором создания дизельного завода,

Вот те новые историки повылазили. Мне кажется нестыковочка есть в биографиях завода и человека.
1982 год - основан Костанайский дизельный завод в соответствии с Постановлением Правительства СССР от 10.12.1979г. №1061/313
В 1979 году Нурсултан Назарбаев становится секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана. В 1984-м году он становится Председателем Совета Министров Казахской ССР.

Не мог он быть инициатором!

Цитата:
Почетный гражданин города Сергей ЖАЛЫБИН сообщил, что в 1961 году, когда встал вопрос о переименовании одной из костанайской улиц в Гагарина, переименовали ул. Колхозную - на окраине города.


ПОЧЁТНОМУ гражданину ГОРОДА, раз он полез на трибуну что-то доказывать по теме, должны быть стыдно не знать, что улица Гагарина называлась КРЕСТЬЯНСКАЯ, а не колхозная.

Ну а в исходе "одобрямсов" я и не сомневался... Гагарин, на вылет!
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* zloy kyrgyz
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что и требовалось доказать, все кто тут возмущался и бил себя в груд что придут на слушания от чегото не пришли, может потому что живут не в Костане? большинство в зале было ЗА переименование, Денисов отлично выступил, сказали-надо значит переименуем))
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§ Козлов я
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одобрям-с и ожидался. Плохо,что только один человек смог сказать свое "фи" власти. Уж больно колоритно смотрятся люди в черном на последнем фото, попробуй проголосовать против их взгляда!
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§ yudjin
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6019
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель Коммунистической партии предложил до кольца поисвоить улице имя Назарбаева, а после кольца оставить улицей имени Гагарина

Это, кстати, я тоже предлагал. Хороший вариант не раздражать народ своим посланным свыше подхалимажем. Но нурлыкуны мыслят согласно методичке.

Смотрел через инстаграм. спасибо НГ, что делаете прямые эфиры. Остальные местные сми-прикормыши пляшут под дудку власти. О чем скажут, то и напишут видимо.

Несколько удивил состав нурдокладчиков. В полку новых лиц прибыло! Ждал знакомых дежурных по переименованиям Абиля, Шаяхметова, Дауенова, Беркенову. Тю, почему не было? Чтобы окончательно не заклеймили в уничтожении истории города?

Цитата:
zloy kyrgyz:
большинство в зале было ЗА переименование,

ты свое больное воображение особо не озвучивай выдавая желаемое за действительное. А зал то и не голосовал, так что все или не все тебе не известно. Скажу по секрету, в зал то и согнали преимущественно тех, кто за или засунули свое противоположное мнение глубоко и могут только на кухнях возмущаться.
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§ Ахмат
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 29.07.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а кто мешал тем кто против придти и высказать свое мнение? Вон один парень был респект ему и уважуха, но большинство его не потдержало, значит горожане за переименование, коммунист правдо насмешил со свои предложением поделить улицу Гагарина пополам с Назарбаевым
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11734
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
нестыковочка есть в биографиях завода и человека. 1982 год - основан Костанайский дизельный завод в соответствии с Постановлением Правительства СССР от 10.12.1979г. №1061/313 В 1979 году Нурсултан Назарбаев становится секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана.

Тут нет нестыковок же. Только слово "инициатор" тут не совсем подходит - завод был бы построен в любом случае, но Назарбаев настоял именно на его расположении в Кустанае, аргументируя наличием большого "женского" предприятия - КСК. По крайней мере, это со слов самого Назарбаева.
Цитата:
Козлов я:
Одобрям-с и ожидался. Плохо,что только один человек смог сказать свое "фи"

Тут крыть нечем - кто против попросту не пришёл. Пришли бюджетники, которые могут себе позволить находиться в рабочее время вне рабочего места. Даже не было баталий как с Затобольском и Тарана.

[Исправлено: Victor Yang, 29.07.2019 - 13:23]
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§ Victor Yang
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11734
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.07.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
коммунист правдо насмешил со свои предложением поделить улицу Гагарина пополам с Назарбаевым

Ничего смешного. Есть такая практика. Правда, тут ещё больше проблем может быть - нумерация зданий поменяется.
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§ Елена Элерт
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 29.07.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Библиотекарша хорошую инициативу выдвинула, давать названия улицам в честь знаменитых Костанайцев, ономастическая комиссия что скажете?)
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§ Обликоморале
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
Ну а кто мешал тем кто против придти и высказать свое мнение?

А ты попробуй пройди на эту показуху, где все места и роли были заранее расписаны.
Цитата:
В большом зале свободных мест не было. Абсолютное большинство высказалось "за" Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=809851&topic_id=38176&forumid=1#809851
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§ alex_60
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
где все места и роли были заранее расписаны.


скажем так, за полгода вперед уже билетов на шоу не было.
все было распродано.
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§ Vital
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня удивляет высказывание,( а че вы не пришли и не вызказали свое гражданское мнение. :-o Будто мы живём в демократической стране. Да задушат в миг. Поэтому есть тайное голосование. Но наши на такое не пойдут, знают заранее какой будет результат.
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§ Игорь Васильевич
Re: "По сути, инициативная группа сейчас выступает против...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 29.07.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так может надо было просто по раньше придти и застолбить себе место не? Парень же вон пришел никто его не выгнал, слово дали высказал свое мнение, я лично шел туда с двоейственным чувством, опять показуха будет, нагонят нуротановцев, а оказалось люди особенно старшее поколение действительно были за,молодеж отмалчивалась ну такая видно нынче молодежь, в интернете все храбрые а так против общественного мнения идти побоялись, сейчас тут начнут словоблудием заниматься
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§ alex_60
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4200
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Меня удивляет высказывание,( а че вы не пришли и не вызказали свое гражданское мнение.


всем же понятно кто это говорит. удивительного ничего нет.
подтанцовка прошедшего шоу.
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§ yudjin
"По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева" - в Костанае завершились общественные слушания по переименованию улиц
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6019
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да задушат в миг. Поэтому есть тайное голосование.

Я был на слушаниях по переименованию Тарана. В глаза высказал вот этой когорте депутатов свой им "позор!" и вручил своё мнение в письменном виде гражданке М.Бут, тянувшей руку "ЗА".
Сделал вывод, можно идти, и сколь угодно со здравыми аргументами или эмоционально высказать своё мнение, даже сорвать аплодисменты и попасть на обложку НГ,
НО всё это будет просто выпуск пара, ВСЁ, я подчёркиваю, ВСЁ уже решено и ручные "одобрямсы" уже заряжены на нужное решение. Сопротивляться бесполезно! Такова нурреальность, однако...
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