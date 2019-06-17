Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня украли мой голос"

Одиночный пикет студент докторантуры КГУ им. Байтурсынова Мади АБДРАХМАНОВ провел сегодня, 17 июня, на площади перед областным акиматом. Акция продлилась всего 15 минут. Из них 10 минут Мади провёл общаясь с сотрудниками правоохранительных органов.

- Я учусь на 1 курсе докторантуры по специальности иностранная филология, - рассказал "НГ" Мади Абдрахманов. - Сегодня я вышел на одиночный пикет с целью привлечь внимание общества к тому, что сейчас происходит в СМИ Казахстана, которые отказываются признавать прошедшие выборы президента республики нелегитимными. Кроме того, некоторые издания, вроде Zakon.kz, называют итоги результаты огромной плодотворной работы наблюдателей липовой. Я здесь, чтобы привлечь внимание властей на то, что народ больше таким цирком, имею в виду выборы, уже не купишь. Нелегитимность выборов подтверждают многочисленные факты вбросов и фальсификаций, нарушений со стороны избирательной комиссии, давление на независимых наблюдателей.

По словам Мади, у независимых наблюдателей на руках есть протоколы с синей печатью, которые подтверждают факты фальсификации итогов голосования в Алматы, Нур-Султане и Уральске.

Сами выборы студент бойкотировал, посчитав, что в предвыборной кампании не было плюрализма партий. Прошедшей ночью Мади вернулся из Атырау, где был наблюдателем на выборах.

- Я ехал в поезде с четкой мыслью, что выйду сегодня на пикет. В университете меня отговаривали знакомые и друзья. Они не верят, что это изменит ситуацию, хотя сами почти единодушно голосовали за Косанова, - сообщил Мади Абдрахманов. - На выборах я сам лично видел факты фальсификаций, но когда я заявил о них, мои коллеги сказали, что об этом лучше не говорить.

Мади планировал простоять на пикете 2 часа с плакатом, на котором на русском и казахском языках написан лозунг "У меня украли мой голос". В правом нижнем углу плаката автор разместил хештег молодёжного оппозиционного движения #oyan,qazaqstan. По словам парня, таким образом он поддерживает инициативы движения по созданию в Казахстане парламентской республики и дальнейшей демократизации политической жизни страны. Мади заявил, что он не боится возможного давления со стороны властей и готов отсидеть административный арест или выплатить штраф, подтверждая тем самым осознание последствий своего поступка.

Уже через 5 минут к Мади подбежали запыхавшиеся полицеские. Они представились, поинтересовались личностью молодого человека и целью его пикета, после чего сообщили, что Мади задержан. Но статью закона, которая стала причиной задержания, назвать не смогли.

Полицейские пояснили, что узнали о пикете по камерам видеонаблюдения областного акимата и их прислало руководство.

Позднее к стражам порядка присоеденился человек в штатском. Он сообщил, что представляет управление внутренней политики, после чего настойчиво, но вежливо стал предлагать студенту пройти в акимат, но неизменно получал отказ.

Уже через 10 минут на площадь приехал полицейский автомобиль, из которого вышел офицер. Он поддержал требование коллег проехать в отделение полиции. Мади Абдрахманов отказался, но препятствовать действиям полицейских не стал. Активиста вместе с плакатом увезли через 15 минут после начала пикета. По словам стражей порядка, его доставили в ближайшее отделение полиции.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА