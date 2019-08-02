Вот что нашёл в вопросах-ответах КЧС МВД РК:

Цитата: Добрый день Владимир Карпович, На данный момент мы планируем строительство Бизнес Центра состоящий из 9 надземных этажей в г. Алматы, сейчас мы находимся на стадий проектирования, У меня вопрос касательно отделки фасада, мы планируем основную отделку фасада выполнить из витражей и природного камня травертин, но также хотим использовать декоративные элементы для оконных обрамлении, обрамление углов из пенопласта покрытые органическим штукатурным составом. На данные изделия иметься сертификаты качества. Хотим узнать допустимо ли использование декоративных элементов из пенопласта на фасад по пожарным нормам, проектировщик утверждает, что по пожарным нормам декор элементы не проходят, хотя производитель уверяет в обратно, и использование их декор элементов допустимо по пожарным нормам.Я сам видел очень много зданий новой постройки использующих данные декор элементы из пенопласта.За ранее благодарю, Ерлан Б.М





Ответ: Проектируемый Вами 9-ти этажный Бизнес-центр в соответствии с таблицей 1 СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения» должен быть не ниже II-ой степени огнестойкости. Согласно таблицы 1, приложения 5 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 14 от 16 января 2009 года, наружные стены зданий II-ой степени огнестойкости не должны распространять огонь по своей поверхности и максимальный предел распространения огня должен составлять 0 см в течении 120 минут.В свою очередь, пенополистиролы, в том числе с добавками антипиренов, относятся к классу горючих материалов. При нанесении на ее поверхность защитной органической штукатурки, указанный предел распространения огня не обеспечивается. В этой связи, использование пенополистирола в качестве декоративных элементов для обрамлений окон, углов здания бизнес центра не допустимо.



Отсюда.





А вот ещё подобный вопрос



[Исправлено: Victor Yang, 08.08.2019 - 10:18]