«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 15:38
Облицовочный блок возле своего окна поджег костанаец Василий (фамилию он назвать отказался) и записал видео, на котором блок плавился и горел. Теперь он заплатит штраф в размере 5 МРП. Но вопросы по поводу безопасности стройматериала все равно остались. Читать новость
Victor Yang: квартиры, на другую он просто не сможет перекинуться, ЕСЛИ... фасад не способствует распространению огня. А если способствует - пострадают
Поспособствует. Причем и вверх и ВНИЗ что при обычном пожаре не получится, которые только вверх идут.
факел на отделке панелями (с сертификатом) по крыше пошло вбок. Был бы пенопласт потекло бы вниз. Но и здесь смотрите на каком уровне горит сейчас
Далее. Пожар спросил разрешение спуститься ниже, чиновники (мэрия ростова прямо напротив) в столь любезной просьбе отказать не смогли
Для дачного домика, для двухэтажного дома и для многоэтажки это разные применения. А вот следующее фото этого здания гостиницы в Ростове после пожара сгорел даже припаркованный авто от панелей фасада. И это панели лучше, чем в Костане лепят на клей. Они намного менее подвержены горению.
Дым (сигарет с ментолом)
Погибло всего два человека, это гостиница, постояльцев было мало всех выгнали быстро. Если бы замешкались, или полная, или спали ночью?
По данным расследования в Ростове пожар видели в самом начале на камерах наблюдения остались записи, начался с того, что на 5 этаже! (высоко, да) загоревшаяся занавеска на окне ветром была отклонена на фасад. Далее огонь по композитным плитам фасада разошелся вверх, и вниз. Внизу сгорело 10 автомашин.
maxsaf: Цитата: elektron: То колесо не работающее за миллионы, теперь вот обшивка "негорючая" Предлагаете сажать в колесо, поджечь и крутить пока не заклинит?
Да. кабинки отделать демонтированными панелями, посадить их туда (не забыв конечно взять за катание) Внизу устроить шашлычную с мангалами, барбекю, кебабом, шавермой, кальянами и файер-шоу, и на всякий случай разместить пиротехников фестиваля фейерверков. С жителей можно будет за билеты хорошую выручку собрать.
Думаю даже прикупить приличного губернатора хватит. А если всем желающим разрешить стрелять резиновыми пульками по колесу по расценкам тира, то и на хорошего мэра наберётся.
Вот что нашёл в вопросах-ответах КЧС МВД РК: Цитата:
Добрый день Владимир Карпович, На данный момент мы планируем строительство Бизнес Центра состоящий из 9 надземных этажей в г. Алматы, сейчас мы находимся на стадий проектирования, У меня вопрос касательно отделки фасада, мы планируем основную отделку фасада выполнить из витражей и природного камня травертин, но также хотим использовать декоративные элементы для оконных обрамлении, обрамление углов из пенопласта покрытые органическим штукатурным составом. На данные изделия иметься сертификаты качества. Хотим узнать допустимо ли использование декоративных элементов из пенопласта на фасад по пожарным нормам, проектировщик утверждает, что по пожарным нормам декор элементы не проходят, хотя производитель уверяет в обратно, и использование их декор элементов допустимо по пожарным нормам.Я сам видел очень много зданий новой постройки использующих данные декор элементы из пенопласта.За ранее благодарю, Ерлан Б.М
Ответ: Проектируемый Вами 9-ти этажный Бизнес-центр в соответствии с таблицей 1 СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения» должен быть не ниже II-ой степени огнестойкости. Согласно таблицы 1, приложения 5 Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 14 от 16 января 2009 года, наружные стены зданий II-ой степени огнестойкости не должны распространять огонь по своей поверхности и максимальный предел распространения огня должен составлять 0 см в течении 120 минут.В свою очередь, пенополистиролы, в том числе с добавками антипиренов, относятся к классу горючих материалов. При нанесении на ее поверхность защитной органической штукатурки, указанный предел распространения огня не обеспечивается. В этой связи, использование пенополистирола в качестве декоративных элементов для обрамлений окон, углов здания бизнес центра не допустимо.
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