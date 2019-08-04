/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бизнес-ярмарка и Парад пап - как в Рудном отмечают День города		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Бизнес-ярмарка и Парад пап - как в Рудном отмечают День города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 16:45 начал своё движение Парад пап. Мужчины вместе со своими детьми строем прошли из парка "Достык" на центральную площадь. Там они поделились на две команды и устроили танцевальный баттл - по очереди танцевали под музыку.
Читать новость

§ zloy kyrgyz
Re: Бизнес-ярмарка и Парад пап - как в Рудном отмечают День...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 04.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да только вечером заявленного "популярного" Украинского дуэта не было, точнее не было мужской его части-Артика, от чего народ слушал одни припевы, но так как Асти пела вроде бы без "фонеры" то разобрать хоть одно слово представлялось невозможным.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 1
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх