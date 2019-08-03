Бизнес-ярмарка и Парад пап - как в Рудном отмечают День города

День города в Рудном традиционно отмечали в первое воскресенье августа. Уже несколько лет его совмещают с празднованием Дня металлурга. В этом году общий день рождения рудничане отмечают два дня - 3-4 августа.

Праздничные мероприятия начались с открытия бизнес-ярмарки. В ней приняли участие 90 предпринимателей из Рудного, Костаная и Лисаковска, в основном представители малого бизнеса. Свои товары они выставили в парке "Достык".

- Мы выставили наши лучшие караваи, есть даже специальный хлеб для похудения, - рассказала "НГ" менеджер ИП Карагулина Юлия КУЗЬЕНКО. - Самовар из хлеба и печенья делала наша сотрудница, у неё на это ушло 4 часа - почти произведение искусства. Многие подходят и фотографируются с хлебом. Особенно популярна наша деревянная модель мельницы, её крылья крутятся от ветра.

Рудничанка Надежда РЮМИНА делает текстильные куклы уже 5 лет.

- Куклы училась делать сама, смотрела обучающие ролики в Интернете, - рассказала она. - Поначалу это было моё хобби. В Рудном такие куклы делаю только я. Есть другие куклы, но мы с ними не конкурируем. Есть люди, которые шьют такие же куклы в Костанае. Но зато только у меня есть маленькие куклы, к которым приделаны магнитики.

В 16:45 начал своё движение Парад пап. Мужчины вместе со своими детьми строем прошли из парка "Достык" на центральную площадь.

Там они поделились на две команды и устроили танцевальный баттл - по очереди танцевали под музыку.

Андрей РЯДЧЕНКО и его жена воспитывают двух дочерей: Маргариту и Ариану. Участвовать в параде им предложили в детском саду.

- Я родился в Рудном, - рассказал Андрей. - За это время он стал чище и краше, правда, не во всех районах, есть куда стремиться. Имена дочкам выбрал сам. В Рудном я занимаюсь перевозкой людей. Купил автомобиль, теперь он кормит семью.

На День города приехали гости из окрестных сел. Юрий ТИМОКОВИЧ живёт в селе Костомар Костанайского района. У него сегодня двойной праздник - 3 августа он отмечает 41-й день рождения. В семье Юрия четверо детей, двоих он взял на воспитание в рудненском детском доме. - К Параду пап я не готовился, приехал на праздник и решил присоединиться вместе с дочкой, - сообщил Юрий. - Двое уже выросли и получают профессии в Костанае. Двоих воспитываем.

Танцевальный батл закончился, как и полагается, победой дружбы. Вместе папы и их дети подготовили флешмоб - станцевали танец отцов.

В Рудном сейчас ждут гостей. Пока на сцене выступают силачи экстрим-шоу "Стальной характер", впереди выступление рудненских творческих коллективов и гостей - украинской поп-группы "Артик и Асти".