Бизнес-ярмарка и Парад пап - как в Рудном отмечают День города
Георгий ГОВОРОВ
День города в Рудном традиционно отмечали в первое воскресенье августа. Уже несколько лет его совмещают с празднованием Дня металлурга. В этом году общий день рождения рудничане отмечают два дня - 3-4 августа.
Праздничные мероприятия начались с открытия бизнес-ярмарки. В ней приняли участие 90 предпринимателей из Рудного, Костаная и Лисаковска, в основном представители малого бизнеса. Свои товары они выставили в парке "Достык".
- Мы выставили наши лучшие караваи, есть даже специальный хлеб для похудения, - рассказала "НГ" менеджер ИП Карагулина Юлия КУЗЬЕНКО. - Самовар из хлеба и печенья делала наша сотрудница, у неё на это ушло 4 часа - почти произведение искусства. Многие подходят и фотографируются с хлебом. Особенно популярна наша деревянная модель мельницы, её крылья крутятся от ветра.
Рудничанка Надежда РЮМИНА делает текстильные куклы уже 5 лет.
- Куклы училась делать сама, смотрела обучающие ролики в Интернете, - рассказала она. - Поначалу это было моё хобби. В Рудном такие куклы делаю только я. Есть другие куклы, но мы с ними не конкурируем. Есть люди, которые шьют такие же куклы в Костанае. Но зато только у меня есть маленькие куклы, к которым приделаны магнитики.
В 16:45 начал своё движение Парад пап. Мужчины вместе со своими детьми строем прошли из парка "Достык" на центральную площадь.
Там они поделились на две команды и устроили танцевальный баттл - по очереди танцевали под музыку.
Андрей РЯДЧЕНКО и его жена воспитывают двух дочерей: Маргариту и Ариану. Участвовать в параде им предложили в детском саду.
- Я родился в Рудном, - рассказал Андрей. - За это время он стал чище и краше, правда, не во всех районах, есть куда стремиться. Имена дочкам выбрал сам. В Рудном я занимаюсь перевозкой людей. Купил автомобиль, теперь он кормит семью.
Танцевальный батл закончился, как и полагается, победой дружбы. Вместе папы и их дети подготовили флешмоб - станцевали танец отцов.
В Рудном сейчас ждут гостей. Пока на сцене выступают силачи экстрим-шоу "Стальной характер", впереди выступление рудненских творческих коллективов и гостей - украинской поп-группы "Артик и Асти".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 129
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы: Большинство на этом форуме - местные Очень спорный момент )))
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: надо бы мнение остальных узнать. Большинство на этом форуме - местные, они и так знают про наши реалии не понаслышке. Не надо на больную мозольку наступать :lol: maxsaf: Дык тут...
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf: В этой теме местные ни слова не сказали ни о рюкзаках своих детей, н Извините за офтоп. Перехожу во флуд и...
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
таноми52: Вопрос вам на засыпку. В этой теме местные ни слова не сказали ни о рюкзаках своих детей, ни о прогулках с ними, ни о подготовке к 1 сентября, вообще ни слова по теме. Почему? Им все...
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
таноми52: А уехавшие на ПМЖ на Запад: что их связывает с этими странами, кроме надежды на сытую обеспеченную жизнь? Тут я тоже не соглашусь. ;-) Не факт, как сложится. Но просто от безысходности...