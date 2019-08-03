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≡ Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вес школьной сумки не должен превышать 1 кг, напомнили в Минздраве. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК опубликовал рекомендации родителям по подготовке детей к школе.
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§ таноми52
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Наши предки туда переехавшие или перевезённые в своё время для поднятия целины, строек заводов и инфраструктуры, тоже жили другой жизнью.



Не соглашусь. Страна всё равно была одна и та же. И всё было общее: и радости, и беды, и достижения. Для многих поколений. И даже сейчас мне ближе и роднее будут Киргизия, Узбекистан и др. бывшие советские республики, чем какая-либо западная страна потому, что мы были Союзом ССР со всем отсюда вытекающим. А уехавшие на ПМЖ на Запад: что их связывает с этими странами, кроме надежды на сытую обеспеченную жизнь?
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Попытаюсь ответить. Насчет патриотизма. Моя родина - Советский Союз. Будь она жива - я бы до сих пор был ее патриотом. Будь с ней все хорошо - мне бы не пришлось никуда уезжать. Все, нет ее, я в праве выбрать новую, хотя бы своим детям. Теперь по истории - выжигать ее стали каленым железом, изменять в угоду новым веяниям, она уже не та, песни не те, да и вообще все это уйдет в прошлое и для моих детей и для ваших, ценность это представляет только для нас самих. Мне важно, чтобы на мой вопрос "как дела" мои дети давали мне только положительный ответ. Насчет сиропа и хоккея - да, в Канаде есть свои фишки, которые можно любить, гордиться ими. Пусть не так много, ее такие яркие, но есть.

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2019 - 21:10]
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* elektron
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А уехавшие на ПМЖ на Запад: что их связывает с этими странами, кроме надежды на сытую обеспеченную жизнь?

Тут я тоже не соглашусь. ;-)
Не факт, как сложится. Но просто от безысходности едут или ещё почему. Сами додумайте. Я в СССР рождён в г. Кустанай. Сегодня эта страна и город удаляются, по мне ближе Россия, Белоруссия. Брат до последних лет каждый год матался, видеоотчёты слал, но как то тоже пережгло его переменами.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Вопрос вам на засыпку. В этой теме местные ни слова не сказали ни о рюкзаках своих детей, ни о прогулках с ними, ни о подготовке к 1 сентября, вообще ни слова по теме. Почему? Им все это не интересно? А переименования - 15-20 страниц )))
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§ таноми52
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В этой теме местные ни слова не сказали ни о рюкзаках своих детей, н


Извините за офтоп. Перехожу во флуд и...
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§ yudjin
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6030
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.08.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В этой теме местные ни слова не сказали ни о рюкзаках своих детей, ни о прогулках с ними, ни о подготовке к 1 сентября, вообще ни слова по теме. Почему?

Некогда было... утром с коллективом, включая детей уехали на Каратомары... наотдыхались... токо на сайт зашел, а тут ... рюкзаками меряются.

Про него скажу так, всё это министерство безобразования я бы разогнал нах.. только за одну их фразу Цитата:
Вес школьной сумки не должен превышать 1 кг

ПАтАмутштА... взять рюкзак любого среднестатистического школьника, в любой средней школе любого города, в любой день недели и любого класса, вес его рюкзака НЕ БУДЕТ 1 кг и менее. А Это значит, что у чиновников напрочь отсутствует представление о реалиях нынешнего образования, за которое они якобы отвечают, но регулярно получают бабосы и премии себе на карточку.
Возможно они живут только в отчётах Нарзабаевских школ, в которых дети не носят учебники и оставляют их в школе в своих шкафчиках. НО этих школ раз два и обчёлся. И финансирование этих школ настолько большое, что хватает даже на спортивную форму учеников, в отличие от любой другой школы страны. Вот и вся справедливость... одни ученики ровные, а есть ровнее.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: они и так знают про наши реалии не понаслышке
Зато я про них мало знаю, про ваши реалии. Я знаю про реалии моей сестры с детьми, в КЗ, за них и говорю. А ваших детей возможно подвозят на машинах служебных к школе, и рюкзак им таскать не приходится . Возможно, что ваши дети на островах где-то, или в Лондоне инстаграммом балуются. Возможно, они гуляют на свежем воздухе чаще, потому что казахский им учить не надо. Вот вы и расскажите - как у вас.

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2019 - 22:42]
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§ maxsaf
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
взять рюкзак любого среднестатистического школьника, в любой средней школе любого города, в любой день недели и любого класса, вес его рюкзака НЕ БУДЕТ 1 кг и менее

В статье речь идет за пустой ранец ;-)
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