Вес школьной сумки не должен превышать 1 кг, напомнили в Минздраве, передает Informburo.kz

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК опубликовал рекомендации родителям по подготовке детей к школе.

"Одной из задач родителей в преддверии подготовки к школе является правильный выбор школьной формы, обуви и ранца. Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лён, шёлк) и вискозы, обладающих наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа у ребёнка дышала, и ткань не вызывала аллергические реакции. Также одежда не должна излишне стеснять движения ребёнка", – говорится в рекомендации.

Лучшим вариантом сменки главный санврач РК Жандарбек Бекшин назвал обувь из натуральной кожи. При этом подошва должна быть гибкой, для учащихся начальных классов – ортопедическая подошва, для старшеклассниц – невысокий устойчивый каблук. Постоянное ношение обуви без каблука приводит к плоскостопию и к формированию межпозвоночной грыжи, предупредили в Минздраве. Для сменной обуви не подойдут кроссовки, чешки и кеды.

"При выборе ранца следует соблюдать следующие рекомендации: ранец должен быть с жёсткой ортопедической спинкой, лямки должны быть широкими и ручки регулироваться по длине, размер и вес школьной сумки должен соответствовать росту и возрасту ребёнка. Без школьных принадлежностей вес школьной сумки не должен превышать 1 кг. Ношение тяжёлого рюкзака может вызвать такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз, образование грыж и другие", – указано в рекомендациях комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Напомнили в Минздраве и о режиме дня, отметив, что во время учебного года важно, чтобы ребёнок высыпался и больше двигался и гулял на свежем воздухе.

В начале учебного года Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК запустит горячую линию для родителей по номеру: 8 (7172) 74-18-64.

В 2018 году казахстанцы купили школьную форму на 37 млрд тенге. При этом лишь 7% покупателей приобретают отечественный товар. Импорт в основном идёт из Турции и Кыргызстана.