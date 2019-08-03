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Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК

3 августа 2019, 10:03 |  Государство
Вес школьной сумки не должен превышать 1 кг, напомнили в Минздраве, передает Informburo.kz.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК опубликовал рекомендации родителям по подготовке детей к школе.

"Одной из задач родителей в преддверии подготовки к школе является правильный выбор школьной формы, обуви и ранца. Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лён, шёлк) и вискозы, обладающих наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа у ребёнка дышала, и ткань не вызывала аллергические реакции. Также одежда не должна излишне стеснять движения ребёнка", – говорится в рекомендации.

Лучшим вариантом сменки главный санврач РК Жандарбек Бекшин назвал обувь из натуральной кожи. При этом подошва должна быть гибкой, для учащихся начальных классов – ортопедическая подошва, для старшеклассниц – невысокий устойчивый каблук. Постоянное ношение обуви без каблука приводит к плоскостопию и к формированию межпозвоночной грыжи, предупредили в Минздраве. Для сменной обуви не подойдут кроссовки, чешки и кеды.

"При выборе ранца следует соблюдать следующие рекомендации: ранец должен быть с жёсткой ортопедической спинкой, лямки должны быть широкими и ручки регулироваться по длине, размер и вес школьной сумки должен соответствовать росту и возрасту ребёнка. Без школьных принадлежностей вес школьной сумки не должен превышать 1 кг. Ношение тяжёлого рюкзака может вызвать такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз, образование грыж и другие", – указано в рекомендациях комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Напомнили в Минздраве и о режиме дня, отметив, что во время учебного года важно, чтобы ребёнок высыпался и больше двигался и гулял на свежем воздухе.

В начале учебного года Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК запустит горячую линию для родителей по номеру: 8 (7172) 74-18-64.

В 2018 году казахстанцы купили школьную форму на 37 млрд тенге. При этом лишь 7% покупателей приобретают отечественный товар. Импорт в основном идёт из Турции и Кыргызстана.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Без школьных принадлежностей вес школьной сумки не должен превышать 1 кг

Кого волнует эта цифра, если дети носят в основном полные рюкзаки? Ну нет бы сказать типа суммарный вес с книжками и прочей лабудой не больше 3кг, дети еле тащут те рюкзаки.
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§ maxsaf
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То ли дело у нас - как не загляну своим детям в рюкзак - там только вкусняшки. Ни книг, ни домашних заданий туда-сюда таскать не надо - все оставляют в школе в своих шкафчиках
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы ребёнок высыпался и больше двигался и гулял на свежем воздухе

Как? Столько домашки задают, что либо двоечник, либо сиди зубри? Звоню сестре - ей некогда поболтать, казахский учат. Плачут дети, родители орут на них, ничем другим помочь не могут, не математика же - а что делать? И когда гулять?

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2019 - 11:10]
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§ alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вкусняшки

Что за хр...?
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всякое разное перекусить, батончики всякие, йогурты, банан или яблочко.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы первое время удивлялись - как таг, почему в Канаде детям ничего не задают на дом. Сказали - не волнуйтесь, выучим. Не обманули ))) У моих детей было и есть настоящее полноценное детство с гуляниями и без домашки )))
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§ maxsaf
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КЗ в последнее время мы жили не бедно, но собрать детей в школу даже нам было накладно. В Канаде мы почувствовали такое облегчение - сентябрь - праздник. Все дешево, большую часть школа выдает всем. Одеть вообще ничего не стоит. Родным перед школой деньгами помогаем, потому что им очень дорого. А у нас затраты почти нулевые.
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§ alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У моих детей было и есть настоящее полноценное детство с гуляниями и без домашки )))

Ты пытаешься все время выдать как бы тебе хотелось видеть.
Ну этому термин есть.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты пытаешься все время выдать как бы тебе хотелось видеть.

Это еще почему?
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§ alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
В Канаде мы почувствовали такое облегчение

Ты в секту не вступил еще местную.
Чес слово, как то неудобно за канадцев.
Глаголят на каждом углу что у них огромные зарплаты, склады продуктов, и ваше....
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§ alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другие местные (кустанайцы) бедные почему то замалчивют что их дети едят вкусняшки.

[Исправлено: alex_60, 03.08.2019 - 11:35]
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§ alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что их дети учатся в МГУ, отдыхают на островах. Два раза в год
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§ alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мысль думаю понятна.
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§ alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я закончил.другие мнения есть?
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что их дети учатся в МГУ, отдыхают на островах. Два раза в год

Дык а я и не сравниваю себя и этих. Я сравниваю себя до и себя же - после. Все на своем собственном опыте, без википедий )))
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Нет. Но надо проводить очистки такого рода подрядными организациями и постоянно.
Нет. Круговорот свинства в природе постоянен и лучше предоставить ситуацию самой себе.
 
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