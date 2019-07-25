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§ NG.kz
С 1 августа в Костанае запустят проект по бесплатной юридической поддержке населения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36291
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О сути нового республиканского проекта "Коргау" рассказали сегодня, 25 июля, на брифинге. С 1 августа по 1 декабря проект начнет работать в тестовом режиме.
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§ Maksim Glushko
Re: С 1 августа в Костанае запустят проект по бесплатной...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 25.07.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
20 консультативных центров при молодёжных ресурсных центрах.


Вроде при каждом МРЦ уже же есть юрист :-x
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