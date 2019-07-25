С 1 августа в Костанае запустят проект по бесплатной юридической поддержке населения

О сути нового республиканского проекта "Коргау" рассказали сегодня, 25 июля, на брифинге. С 1 августа по 1 декабря проект начнет работать в тестовом режиме. Финансируется проект с помощью гранта республиканского общественного фонда "Eurasian Expert Council". Они откроют единый для Казахстана Call-центр, который будет по телефону давать юридическую консультацию и определять с какими проблемами казахстанцы сталкиваются чаще всего. Кроме того, консультативные центры, появятся во всех городах и райцентрах Казахстана. Все услуги бесплатные, сообщили координаторы проекта.

В Костанайской области планируют открыть 20 консультативных центров при молодёжных ресурсных центрах. Сейчас в Нур-Султане определяют костанайских юристов, которые будут работать в этих центрах полный рабочий день: с 9:00 до 18:00. В Костанае такой центр откроется во Дворце молодёжи.

Как пояснила костанайский координатор проекта Динара УТЕБАЕВА, одновременно будет запущено мобильное приложение и сайт юридической консультации.

- В приложение будет абсолютно вся нормативно-правовая база. Можно будет скачать форму искового заявления, например. Будут выложены пошаговые инструкции действий в различных жизненных ситуациях, - пояснила Утебаева. - Например, вас остановил сотрудник ДПС. Не каждый знает, как правильно вести себя в подобной ситуации. Приложение поможет.

Эксперт проекта адвокат Сабиржан ТУРСУНОВ объяснил, что юристы консультативных центров могут представлять интересы граждан, но только по гражданским делам. По уголовным или административным - только проконсультировать.

- Юрист обязан изучить обращение гражданина, выслушать и проконсультировать его как устно, так и письменно, - сообщил Турсунов, - Если люди действительно оказались в затруднительном положении, не могут представлять свои интересы в суде, они имеют право обратиться к юристу нашего центра, чтобы он бесплатно представлял их интересы в суде, прокуратуре и других госорганах.

Фото Георгия ГОВОРОВА