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Змея Подколодная
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Обкромсали всю улицу Майлина. Убожество. Все закатали в брусчатку.Скоро начнут прогрессировать бронхо-легочные заболевания.
25.07.19 17:44
Змея Подколодная
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
Уже даже не смешно))) А кто будет блюсти за спец подразделением?)
25.07.19 17:33
Змея Подколодная
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
а вы можете дальше тешить себя иллюзиями,что добрый дядя работодатель оплатит вам безбедную старость. Это смотря где работать. У Вас, уважаемый, без сомнения так и будет) Но дядя-работодатель...
25.07.19 17:23
drakon
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
В полиции же есть - УСБ. Теперь за УСБ, тоже будут - следить... :lol: :oops: :-x
25.07.19 17:15
Убийца драконов
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Сейчас шел вдоль Абая, возле СХИ, там тоже обрезают деревья. И нет чтобы просто подровнять, они целыми ветками спиливают. Итак некрасивые огрызки торчат вместо деревьев, так еще рядом бродят с...
25.07.19 16:59
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С 1 августа в Костанае запустят проект по бесплатной юридической поддержке населения

Георгий ГОВОРОВ

25 июля 2019, 17:48 |  Общество

О сути нового республиканского проекта "Коргау" рассказали сегодня, 25 июля, на брифинге. С 1 августа по 1 декабря проект начнет работать в тестовом режиме. Финансируется проект с помощью гранта республиканского общественного фонда "Eurasian Expert Council". Они откроют единый для Казахстана Call-центр, который будет по телефону давать юридическую консультацию и определять с какими проблемами казахстанцы сталкиваются чаще всего. Кроме того, консультативные центры, появятся во всех городах и райцентрах Казахстана. Все услуги бесплатные, сообщили координаторы проекта.

В Костанайской области планируют открыть 20 консультативных центров при молодёжных ресурсных центрах. Сейчас в Нур-Султане  определяют костанайских юристов, которые будут работать в этих центрах полный рабочий день: с 9:00 до 18:00. В Костанае такой центр откроется во Дворце молодёжи.

Как пояснила костанайский координатор проекта Динара УТЕБАЕВА, одновременно будет запущено мобильное приложение и сайт юридической консультации.

- В приложение будет абсолютно вся нормативно-правовая база. Можно будет скачать форму искового заявления, например. Будут выложены пошаговые инструкции  действий в различных жизненных ситуациях, - пояснила Утебаева. - Например, вас остановил сотрудник ДПС. Не каждый знает, как правильно вести себя в подобной ситуации. Приложение поможет.

Эксперт проекта адвокат Сабиржан ТУРСУНОВ объяснил, что юристы консультативных центров могут представлять интересы граждан, но только по гражданским делам. По уголовным или административным - только проконсультировать.

- Юрист обязан изучить обращение гражданина, выслушать и проконсультировать его как устно, так и письменно, - сообщил Турсунов, - Если люди действительно оказались в затруднительном положении, не могут представлять свои интересы в суде, они имеют право обратиться к юристу нашего центра, чтобы он бесплатно представлял их интересы в суде, прокуратуре и других госорганах.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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