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zloy kyrgyz:
в стране с самой продвинутой демократией свободные граждане что-то не возмущались когда при жизни основателя этого государства его именем назвали столицу,потом назвали штат в его честь, потом кучу улиц по всем городам этой страны, интересно они сейчас думают что они как в Туркмении живут и у них маленький такой культ личности?
При жизни? Джордж Вашингтон умер 14 декабря 1799-го года. А столица только 11 июня 1800-го года названа Вашингтоном.
Если Вы имеете ввиду территорию штата Вашингтон, то она появилась только в 1853-м году и позже в 1889-ом вступили в соединённые штаты Америки.
Вы вставите достижения Д. Вашингтона в сравнение?...
Ставьте просто бюсты, тоже хорошо. А Гагарина нельзя трогать! Он тоже большой человек с историей Казахстана.