Серый волк Re: «Ваши люди восхитили меня гостопримечательностью!» -... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10358

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:10 На будущее, существует пособие Антона Кротова "134 вопроса об автостопе". Рекомендуется для подтягивания журналистского уровня для общения с той частью человечества, которая перемещается автостопом или знает этот способ.

Эта небольшая книга позволяет сильно изменить уровнень познаний и уровень вопросов. Иногда её вместо интервью вручают члены клубов типа АВП, ГМА и ПЛАС провинциальным журналистам, пытающимся взять интервью или придумать текст, приукрашивая из лучших побуждений для редактора и сочинаяя ахинею с точки знения людей давно намотавших 30 экваторов на свой стаж.

Самому этому подобию Румына можно было вручить "Практику вольных путешествий" Для повышения уже его уровня передвижения. Подробно особо времени нет писать.



Только с Нашествия, кстати прекрасно видел там людей, в том числе и пары девушек прекрасно и грамотно уезжавших с двухстотысячного фестиваля автостопом через полстраны. Это как раз из разряда цивилизованных и опытных, для которых пересекать континенты автостопом спортивная разминка.

И уезжают они с фестиваля на котором 200 тыс человек быстро и точно. А иногда через 8 тыс км едут на скорость в режиме соревнования автостопом. Это ГМА, диким якобы румынам до них далеко как до луны на ослике.