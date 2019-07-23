/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Ваши люди восхитили меня гостопримечательностью!» - автостопер из Румынии впервые приехал в Казахстан		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Ваши люди восхитили меня гостопримечательностью!» - автостопер из Румынии впервые приехал в Казахстан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невысокий, крепкого телосложения молодой человек с длинными кудрявыми волосами, слегка обветренным лицом шоколадного цвета и чуть облезшим от загара носом моментально стал звездой Костаная.
Читать новость

§ Серый волк
Re: «Ваши люди восхитили меня гостопримечательностью!» -...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10358
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На будущее, существует пособие Антона Кротова "134 вопроса об автостопе". Рекомендуется для подтягивания журналистского уровня для общения с той частью человечества, которая перемещается автостопом или знает этот способ.
Эта небольшая книга позволяет сильно изменить уровнень познаний и уровень вопросов. Иногда её вместо интервью вручают члены клубов типа АВП, ГМА и ПЛАС провинциальным журналистам, пытающимся взять интервью или придумать текст, приукрашивая из лучших побуждений для редактора и сочинаяя ахинею с точки знения людей давно намотавших 30 экваторов на свой стаж.
Самому этому подобию Румына можно было вручить "Практику вольных путешествий" Для повышения уже его уровня передвижения. Подробно особо времени нет писать.

Только с Нашествия, кстати прекрасно видел там людей, в том числе и пары девушек прекрасно и грамотно уезжавших с двухстотысячного фестиваля автостопом через полстраны. Это как раз из разряда цивилизованных и опытных, для которых пересекать континенты автостопом спортивная разминка.
И уезжают они с фестиваля на котором 200 тыс человек быстро и точно. А иногда через 8 тыс км едут на скорость в режиме соревнования автостопом. Это ГМА, диким якобы румынам до них далеко как до луны на ослике. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 2
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх