«Ваши люди восхитили меня гостопримечательностью!» - автостопер из Румынии впервые приехал в Казахстан

Невысокий, крепкого телосложения молодой человек с длинными кудрявыми волосами, слегка обветренным лицом шоколадного цвета и чуть облезшим от загара носом моментально стал звездой Костаная.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Видя парня необычной внешности, расхаживающего по улицам областного центра с солидным рюкзаком за плечами, костанаййы не стеснялись подходить, узнавать, кто он и откуда. Когда выясняли, что он родом из Румынии и впервые приехал в Казахстан автостопом, восхищению не было предела, а телефонные фотокамеры и фотоаппараты не уставали щелкать...

Корреспонденты «НГ» встретились с 31-летнем Богданом ВЕСЕЛОВСКИМ в кафе Kardelen, куда он зашел перекусить.

- Только в Костанае меня так атаковали журналисты! - сразу засмеялся Богдан. - В Актау, Актобе и Уральске такого не было. Люди на улицах интересовались, но ни одного интервью я не дал, а здесь ко мне обратились уже почти все ваши журналисты. Хотя, конечно, подобное внимание приятно...

Богдан Веселовский приехал в Казахстан 15 июля. Первым городом в нашей стране для него стал Актау. Почти неделю автостопер колесил по южному и западному Казахстану, а 21 июля прибыл в Костанай.

- Первое, что меня поразило в Казахстане — это верблюд, которого я никогда раньше не видел! - с искренним восхищением рассказал нам Богдан. - Я сразу же с ним сфотографировался в Актау, фото еще не успел выложить в Instagram, где я активно веду свою страничку автостопера. Потом попробовал шубат, очень вкусно. Правда он был выпит сразу после шымкентского арбуза, поэтому мой желудок слегка не справился...

Открытая улыбка и задорный смех сразу выдают в Богдане счастливца, который умеет наслаждаться жизнью. Он родился и вырос в Румынии, где получил образование преподавателя английского языка. Несколько лет назад отправился в качества волонтера в Малави — преподавал южно-африканским детям английский, а потом решил путешествовать автостопом. За 5 лет объездил почти всю Европу и Южную Америку. И вот добрался до Казахстана.

- Незадолго до этого я был в Португалии, Испании, Андоре, - рассказывает Богдан. - Потом немного отдохнул дома в Румынии и 18 июня выехал к вам. Ехал через Турцию, Грузию, Азербайджан и...15 июля уже был в Актау.

За день румынский атвостопер менял по две-три, а то и четыре машины. Говорит, ему в любой стране попадаются самые лучшие водители, которые не только бесплатно довозят, но и порой угощают едой. Наша страна не стала исключением.

- Вы же понимаете, что денег у меня, как у любого автостопера, совсем чуть-чуть, - смеется Богдан. - Только на небольшие перекусы, а на транспорт и ночлег нет совсем.

- А что всегда есть у настоящего автостопера?

- Рюкзак с палаткой, спальником, несколькими вещами, термосом, посудой, весом около 20-23 кг, - показывает Богдан на свой рюкзак почти в половину его роста. - Такой рюкзак я советую собирать всем, кто любит путешествовать автостопом, чтобы можно было в любое время заночевать под открытым небом.

- Где вы так хорошо выучили русский язык?

- В Румынии, специально ходил на курсы.

- На родине вас ждет семья?

- Да, родители. Жены и детей у меня пока нет, иначе я бы не смог так много путешествовать.

- Какая ваша любимая еда и что понравилось в Казахстане?

- Любая, где есть много мяса! Очень вкусная еда в Бразилии и у вас в Казахстане, потому что вы тоже любите много мяса.

- А чем вам запомнились наши люди?

- Ваши люди просто восхитили меня гостопримечательностью! - Богдан фактически на ходу придумывает слово, объединяющее «гостеприимность» и «достопримечательность», которое еще точнее характеризуют радушие, с которым его встречали жители Казахстана. Как оказалось, он именно так и соединил эти два слово в одном и считает, что оно абсолютно верное. Объяснить ему, что это не совсем так не удалось, да и не нужно. Отличное получилось слово!

Уже завтра Богдан Веселовский планирует отправиться в Нур-Султан, а оттуда в Алматы. В перспективе собирается объехать всю Азию, а потом Сибирь и... он перечисляет еще так много континентов и стран, что все и не запомнишь. На вопрос, какой по счету страной для него стал Казахстан, до которой он добрался автостопом, отвечает: «всего лишь 61-ой». И эта фраза говорит больше, чем любые перечисления. Так что впереди, еще минимум столько же, а может и больше...