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§ NG.kz
10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об экс-сотруднике Kaspi
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Павлодарской области нашли и задержали подозреваемого в мошенничестве бывшего сотрудника Kaspi Руслана Сексембаева. Сексембаев обещал гражданам помощь и содействие в покупке залоговой недвижимости по низкой цене.
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§ Сабыр
Re: 10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что у него с фамилией? Что у него с отчеством? :lol: Реально Остап Ибрагимович :lol:
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§ drakon
10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об экс-сотруднике Kaspi
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16871
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что у него с отчеством?

Пацаны, учитесь лимоны - зарабатывать... :lol: :oops: :-o
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§ Сыкымы
Re: 10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Степень вины подозреваемого в совершении преступления определяет только суд. Ну или правоохранительные органы публикуют фото подозреваемого, если другими способами установить его местонахождение невозможно. С какого перепуга фото с недоказанными обвинениями публикует в соцсетях какой-то банк, а затем эти фото распространяют СМИ?
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§ Сыкымы
Re: 10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пацаны, учитесь лимоны - зарабатывать.

Кто ж так зарабатывает? Надо было сначала у Руслана в 2 раза больше попросить за молчание. 8-) :lol: :-P
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§ maxsaf
10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об экс-сотруднике Kaspi
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2340
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Надо было сначала у Руслана в 2 раза больше попросить за молчание.

Предварительно пристегнув к батарее, чтобы снова не слинял в случае отказа :lol:
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§ elektron
10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об экс-сотруднике Kaspi
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3236
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.07.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
учитесь лимоны - зарабатывать...

"Большие деньги можно только украсть, а заработать только геморрой" (с)
:lol:
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§ Сыкымы
Re: 10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 23.07.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предварительно пристегнув к батарее,

Это уже вариации на тему... 8-)
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