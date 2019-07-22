10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об экс-сотруднике Kaspi
В Павлодарской области нашли и задержали подозреваемого в мошенничестве бывшего сотрудника Kaspi Руслана Сексембаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение банка в соцсетях.
"В результате следственных и оперативных действий подозреваемый задержан 21 июля в Экибастузе. Сексембаев обещал помощь и содействие в покупке залоговой недвижимости по низкой цене. Он вошел в доверие граждан, обманным путем убедил перевести средства на свой личный счет, а затем скрылся", - говорится в сообщении.
За помощь в поимке подозреваемого Kaspi выплатил вознаграждение в размере 10 миллионов тенге гражданину, предоставившему информацию о местонахождении Сексембаева. Имя гражданина не раскрывается в целях его безопасности и интересах следствия.
В банке надеются, что по завершении следствия Сексембаев предстанет перед судом и понесет наказание по всей строгости закона. Правоохранительные органы продолжают изучать и расследовать все обстоятельства данного преступления с целью выявления всех соучастников и защиты интересов клиентов.
Ранее за информацию об актуальном местонахождении подозреваемого Kaspi объявил награду в размере 10 миллионов тенге.
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