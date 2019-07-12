Kaspi.kz объявил вознаграждение в 10 млн тенге за помощь в поимке бывшего сотрудника
В Павлодаре экс-сотрудник банка Руслан Сексембаев обещал клиентам помочь в покупке залоговой недвижимости и уговаривал их перевести средства на свой счёт, передает Informburo.kz.
В Павлодаре разыскивается бывший сотрудник Kaspi Руслан Сексембаев, который обманывал клиентов, выступая от имени банка, сообщается на странице Kaspi.kz в Instagram.
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Молодой человек обещал помочь в покупке залоговой недвижимости, уговаривал пострадавших перевести средства на свой счёт, а затем скрылся. Сейчас полиция проводит следственно-розыскные мероприятия.
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Kaspi активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы найти, наказать преступника и защитить интересы клиентов, отметили в банке.
"За информацию об актуальном местонахождении мошенника Kaspi объявляет награду в 10 000 000 тенге. Данные можно сообщить службе безопасности Kaspi по телефону: +7 705 211 16 93", – говорится в сообщении.
Пострадавших от действий бывшего сотрудника банка просят обратиться с заявлением в правоохранительные органы Павлодара.
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В kaspi.kz предупредили, что все финансовые отношения c банком скрепляются договором, и банк никогда не потребует переводить средства на чей-либо личный счёт.
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