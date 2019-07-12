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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
А это вчера привозили пенсию.И пособие d.radikal.ru новым гражданам.Видите в машине - окошечко? Через него будут выдавать. Мне - повезло, я буду первым в очереди... :lol: :oops: :-P Ну никакой -...
12.07.19 15:45
андрей 117
Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
давно пора.раньше в гаи деньги отдавали и не проходили.сейчас частнику и так же все.
12.07.19 15:08
Тот самый
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли. Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был...
12.07.19 12:59
maxsaf
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: а у нас сейчас цифровизация Аха, я вижу ))). Сочувствую :lol:
12.07.19 12:23
alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
maxsaf: Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле у вас автоцонов нет. а у нас сейчас цифровизация. "Человеку предлагается автомобиль, который обустроен семью датчиками. Сам автодром...
12.07.19 12:17
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Kaspi.kz объявил вознаграждение в 10 млн тенге за помощь в поимке бывшего сотрудника

12 июля 2019, 15:25 |  Происшествия

В Павлодаре экс-сотрудник банка Руслан Сексембаев обещал клиентам помочь в покупке залоговой недвижимости и уговаривал их перевести средства на свой счёт, передает Informburo.kz.

В Павлодаре разыскивается бывший сотрудник Kaspi Руслан Сексембаев, который обманывал клиентов, выступая от имени банка, сообщается на странице Kaspi.kz в Instagram.

Молодой человек обещал помочь в покупке залоговой недвижимости, уговаривал пострадавших перевести средства на свой счёт, а затем скрылся. Сейчас полиция проводит следственно-розыскные мероприятия.

Kaspi активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы найти, наказать преступника и защитить интересы клиентов, отметили в банке.

"За информацию об актуальном местонахождении мошенника Kaspi объявляет награду в 10 000 000 тенге. Данные можно сообщить службе безопасности Kaspi по телефону: +7 705 211 16 93", – говорится в сообщении.

Пострадавших от действий бывшего сотрудника банка просят обратиться с заявлением в правоохранительные органы Павлодара.

В kaspi.kz предупредили, что все финансовые отношения c банком скрепляются договором, и банк никогда не потребует переводить средства на чей-либо личный счёт.
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