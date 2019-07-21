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≡ Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный тренер костанайского футбольного клуба Владимир Газзаев подал в отставку накануне с матчем с алматинским клубом "Кайрат". В интервью корреспонденту vesti.kz Владимир Газзаев прокомментировал свою отставку.
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§ Сабыр
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, а в нашей стране может быть хоть что-то нормально,по разуму или по уму?? Ну почему у нас всегда всё через Ж?? Как ты можешь сейчас свалить?? Вы что не поделили? Архимед,что случилось??
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§ Гога
Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.07.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже продули *Кайрату* 3:5 дома, выигрывая до 70 минуты 2:1 !!!!

[Исправлено: Гога, 21.07.2019 - 17:04]
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§ Кушмурунец23
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 21.07.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Вы что не поделили? Архимед,что случилось??

Все просто, наверно что то не поделили!
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§ Козлов я
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.07.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ dvb
Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 22.07.19 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Сабыр: Вы что не поделили? Архимед,что случилось?? Все просто, наверно что то не поделили!


Рассказываю для неинформированных.
Четыре года назад, когда еще местный акимчик ударно архимедил в Актюбинске, то в местной
ногомяческой команде трудился главным один тренер. Вы удивитесь, но это был все тот же Владимир Газзаев,
который и работал в Тоболе в этом году. Но вот ведь незадача - в июле 2015 года он после поражения команды Актобе в первом же квалификационном раунде Лиге Европы от эстонского клуба «Нымме Калью» подал в отставку.
Для несведущих - это самое «Нымме Калью» имеет уровень клуба из первенства водокачки, но это не помешало ему обыграть в еврокубке великий клуб из Актюбинска, у которого бюджет был в десятки раз больше. Это был какой-то позор, как в известном фильме.
Но проходит четыре года и история повторяется, на этот раз уже, как учат нас классики, в виде фарса. Действующие лица все те же, только город поменялся - Архимед и Владимир Газзаев и в соперники Тоболу выпал клуб из Люксембурга. Настолько известный, что его название знали только в УЕФА, где проводили жеребьевку турнира. И вот этому дворовому клубу Тобол сливает как и Актюбинск четыре года назад и при этом бюджет Тобола и клуба из Люксембурга даже сравнивать страшно. Это уже не просто позор - это система.
Ну и просто для справки - между позорами от эстонцев и до начала 2019 года великий тренер Владимир Газзаев нигде в серьезных футбольных клубах не работал, был так сказать в творческом отпуске, но видимо архимед о нем помнил и в него верил. За что и поплатился.
Мораль - как говорил один мой знакомый, в картах не везет - в любовь не суйся. Архимед, футбол - это не твое, как говорится - если не дано, то не мучай одно место - все одно Нымме Калью получается.
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§ alex_60
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 09:07
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 09:13
Комментарий удален модератором.
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§ директор пляжа
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший тренер, даже появился интерес ходить на матчи, следить.
Жумаскалиева понятное дело скорее всего поставят. - "По барабану как играть", судя по всему руководствуются принципом, а еще "все равно есть кому быть чемпионами, зачем платить больше.."
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