Цитата: Кушмурунец23:

Сабыр: Вы что не поделили? Архимед,что случилось?? Все просто, наверно что то не поделили!



Рассказываю для неинформированных.

Четыре года назад, когда еще местный акимчик ударно архимедил в Актюбинске, то в местной

ногомяческой команде трудился главным один тренер. Вы удивитесь, но это был все тот же Владимир Газзаев,

который и работал в Тоболе в этом году. Но вот ведь незадача - в июле 2015 года он после поражения команды Актобе в первом же квалификационном раунде Лиге Европы от эстонского клуба «Нымме Калью» подал в отставку.

Для несведущих - это самое «Нымме Калью» имеет уровень клуба из первенства водокачки, но это не помешало ему обыграть в еврокубке великий клуб из Актюбинска, у которого бюджет был в десятки раз больше. Это был какой-то позор, как в известном фильме.

Но проходит четыре года и история повторяется, на этот раз уже, как учат нас классики, в виде фарса. Действующие лица все те же, только город поменялся - Архимед и Владимир Газзаев и в соперники Тоболу выпал клуб из Люксембурга. Настолько известный, что его название знали только в УЕФА, где проводили жеребьевку турнира. И вот этому дворовому клубу Тобол сливает как и Актюбинск четыре года назад и при этом бюджет Тобола и клуба из Люксембурга даже сравнивать страшно. Это уже не просто позор - это система.

Ну и просто для справки - между позорами от эстонцев и до начала 2019 года великий тренер Владимир Газзаев нигде в серьезных футбольных клубах не работал, был так сказать в творческом отпуске, но видимо архимед о нем помнил и в него верил. За что и поплатился.

Мораль - как говорил один мой знакомый, в картах не везет - в любовь не суйся. Архимед, футбол - это не твое, как говорится - если не дано, то не мучай одно место - все одно Нымме Калью получается.