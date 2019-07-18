/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ШИБАРШИН: Не наступить на грабли		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Не наступить на грабли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда Касым-Жомарт Токаев заступил на президентский пост, о возможности перемен в системе власти говорили как о маловероятной перспективе. Да и сам новый глава государства не давал никаких поводов для такого рода домыслов.
Читать новость

§ pro100tak
Re: Евгений ШИБАРШИН: Не наступить на грабли
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 18.07.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
балласт для заполнения

классное словосочетание и определение имеющегося парламента. Собрание или сборище епутатов и епутаток. Правда, в последнее время некоторые из них чото возмутительным образом испуганным голосом спрашивают.
Профайл

§ Борьба с тупизмом
Re: Евгений ШИБАРШИН: Не наступить на грабли
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 21.07.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классная статья, пересказ политического обозреватель и слов президента. Самое интересное, что местами тупо вырванные контекст для личной выгоды. Очень аналитично.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: dvb

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 56
Пользователей: 0
Всего: 56

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх