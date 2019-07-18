Евгений ШИБАРШИН: Не наступить на грабли

Когда Касым-Жомарт Токаев заступил на президентский пост, о возможности перемен в системе власти говорили как о маловероятной перспективе.

Да и сам новый глава государства не давал никаких поводов для такого рода домыслов. Наоборот, подчеркивая преемственность «курсу Назарбаева», демонстрировал самый что ни на есть махровый консерватизм.

Чем и пробудил давно ждавшую своего часа протестную гражданскую активность. Как следствие, со стороны президента № 2 пошли всяческие заявления и обещания либерального толка.

Некоторые эксперты призадумались: может, и правда Токаев откроет дверь для реальной модернизации политической системы? Начали выдавать свои предложения. Правда, в их основе зачастую лежит не столько трезвая оценка возможных негативных последствий для общества при их реализации, сколько теоретические умствования, где нормальная критичность мышления напрочь подавлена благородным желанием осчастливить свой народ очередной реформой.

К ним можно отнести и предложение перейти от формирования мажилиса Парламента по партийным спискам к одномандатной системе. Аргументацию такого подхода наиболее системно изложил на сайте Информационно-аналитического Центра при МГУ (Москва) политический обозреватель Газиз АБИШЕВ.

Он считает, что нижняя палата Парламента РК создавалась в рамках суперпрезидентской республики, сформировавшейся, в свою очередь, под конкретного человека - Нурсултана Назарбаева. Поэтому в мажилисе доминируют депутаты от партии Назарбаева.

- Теперь в Казахстане другой президент. Да, многолетний соратник и ученик Назарбаева, да, член той же партии, но все же другой человек, немного по-иному мыслящий, немножко по-иному принимающий решения, - считает обозреватель Абишев. - Токаев - новый президент со свежим суперпрезидентским мандатом, а мажилис - старый

По мнению Абишева, партийный расклад в мажилисе устарел. Он считает, что прошедшие президентские выборы показали слишком маленькую поддержку кандидатов от парламентских партий КНПК и «Ак жол». Они и «огромный многослойный Nur Otan уже совершенно не отражают реальную картину казахстанского общества».

На его взгляд, проблему можно решить, только дав возможность гражданам избирать депутатов не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Тогда депутаты будут ближе к проблемам избирателей. И партии не станут выдвигать балласт для заполнения партийных списков, а начнут предлагать избирателям активных политических деятелей. Что даст новый толчок для развития партий «снизу», а не как сейчас - под вождей.

Есть в этих доводах много натяжек. Главная - нужно детальнее разобраться в причинах формирования в Казахстане «суперпрезидентской республики». Только ли дело в личности Назарбаева? Неужто не было объективных факторов, которые никуда не исчезли и неумолимо будут на нас давить, как бы мы не модернизировали политическую систему?

Да и партии при всей их сегодняшней неубедительности после такой модернизации окончательно превратятся в «клубы по интересам», а мажилис - в собрание ярких личностей, бесконечно доказывающих, кто из них умнее. На эти грабли уже наступали в СССР конца 90-х годов. Не получится ли и у нас тот же результат?