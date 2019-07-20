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§ NG.kz
Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 июля, на очередном заседании Совета по этике Костанайской области рассмотрено дисциплинарное дело акима села Новошумное Федоровского района Болата Бакитжанова. Аким управлял автомобилем в нетрезвом виде и разговаривал по сотовому телефону за рулем.
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§ maxsaf
Re: Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2330
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
положительную характеристику, которую ему дал глава района
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§ alex_60
Re: Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике...
alex_60


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Сообщений: 4113
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болат Бакитжанов пояснил, что, находясь в райцентре на дне рождения у друга, выпил две бутылки пива./////

Ога, на день рождения пиво пьют.врет он.
Безалкольное, если за рулем, то да, пьют.
Сказал бы, кумыса попил, тогда бы вообще простили.
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§ Обликоморале
Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6330
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а "шумахерские" 10 суток административного он отсидел?
Или это только для простых смертных.
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§ Борьба с тупизмом
Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 21.07.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что тут собственного такого? Учли характеристику и привлекли к ответственности. Никто от нее не сбежал. Я понимаю, что вы любите кровь, мясо, разбирательство. Но это не тот случай.
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