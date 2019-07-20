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Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области

20 июля 2019, 09:46 |  Государство

19 июля, на очередном заседании Совета по этике Костанайской области рассмотрено дисциплинарное дело акима села Новошумное Федоровского района Болата Бакитжанова.

В ходе мониторинга совершения госслужащими администартивных правонарушений было установлено, что отдел полиции Федоровского района привлекал Бакитжанова к ответственности за пользовавание телефоном при управлении автомобилем. Его оштрафовали на сумму 6 312 тенге.

Кроме того, 2 марта 2019 года, около 03 часов 20 минут, на выезде из с.Федоровка сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял Бакитжанов, и обнаружили, что сельский аким находится в состоянии алкогольного опьянения.

Дело было рассмотрено Федоровским районным судом. На судебном заседании Бакитжанов вину признал и был признан виновным в совершении указанного правонарушения Ему назначено взыскание в виде лишения права управления транспортным средством на три года.

Болат Бакитжанов пояснил, что, находясь в райцентре на дне рождения у друга, выпил две бутылки пива. Ночью ему позвонила мать и сообщила, что у отца возникли проблемы со здоровьем. После чего он сел за руль автомобиля, принадлежащего его отцу, и поехал к родителям в п. Затобольск. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, где в объяснении он согласился с фактом управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование в районной больнице подтвердило факт алкогольного опьянения.

Бакитжанов также подтвердил членам Совета, что 19 января 2019 года, также управляяя автомашиной отца, воспользовался мобильным телефоном во время движения машины, за что и был привлечен к административной ответственности.

- Я уже наказан в административном порядке, но осознаю, что помимо этого нарушил Этический кодекс государственного служащего, - заявил Бакитжанов.

Члены Совета учли положительную характеристику, которую ему дал глава района, и то, что он еще не привлекался к дисциплинарной ответственности. Они предложили акиму Федоровского района объявить Бакитжанову строгий вывор за нарушение норм Этического кодекса госслужащих.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
положительную характеристику, которую ему дал глава района
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§ alex_60
Re: Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болат Бакитжанов пояснил, что, находясь в райцентре на дне рождения у друга, выпил две бутылки пива./////

Ога, на день рождения пиво пьют.врет он.
Безалкольное, если за рулем, то да, пьют.
Сказал бы, кумыса попил, тогда бы вообще простили.
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§ Обликоморале
Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6321
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а "шумахерские" 10 суток административного он отсидел?
Или это только для простых смертных.
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