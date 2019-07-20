Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области

19 июля, на очередном заседании Совета по этике Костанайской области рассмотрено дисциплинарное дело акима села Новошумное Федоровского района Болата Бакитжанова.

В ходе мониторинга совершения госслужащими администартивных правонарушений было установлено, что отдел полиции Федоровского района привлекал Бакитжанова к ответственности за пользовавание телефоном при управлении автомобилем. Его оштрафовали на сумму 6 312 тенге.

Кроме того, 2 марта 2019 года, около 03 часов 20 минут, на выезде из с.Федоровка сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял Бакитжанов, и обнаружили, что сельский аким находится в состоянии алкогольного опьянения.

Дело было рассмотрено Федоровским районным судом. На судебном заседании Бакитжанов вину признал и был признан виновным в совершении указанного правонарушения Ему назначено взыскание в виде лишения права управления транспортным средством на три года.

Болат Бакитжанов пояснил, что, находясь в райцентре на дне рождения у друга, выпил две бутылки пива. Ночью ему позвонила мать и сообщила, что у отца возникли проблемы со здоровьем. После чего он сел за руль автомобиля, принадлежащего его отцу, и поехал к родителям в п. Затобольск. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, где в объяснении он согласился с фактом управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование в районной больнице подтвердило факт алкогольного опьянения.

Бакитжанов также подтвердил членам Совета, что 19 января 2019 года, также управляяя автомашиной отца, воспользовался мобильным телефоном во время движения машины, за что и был привлечен к административной ответственности.

- Я уже наказан в административном порядке, но осознаю, что помимо этого нарушил Этический кодекс государственного служащего, - заявил Бакитжанов.

Члены Совета учли положительную характеристику, которую ему дал глава района, и то, что он еще не привлекался к дисциплинарной ответственности. Они предложили акиму Федоровского района объявить Бакитжанову строгий вывор за нарушение норм Этического кодекса госслужащих.