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pro100tak:
И эти наши уважемые епутаты и епутатки имеют шанс сегодня войти в историю, именно войти, а не вляпаться. Не поднимать свои руки-мандаты единогласно, а реально спрашивать. И Реально спрашивать. Километр же вопросов и тем, требующих ответов и решений.
Может быть их на медкомиссии специально отбирали? Ну типа как в космонавты, только наоборот!
Эдак приходит к акиму мадам медкомиссия с папкой результатов и говорит: "прекрасный, просто прекрасный экземпляр, абсолютно недееспособный! Молчит как карась в прудах вашей драгоценной резиденции".
- Жарить пробовали?
- Молчит, даже рот не открывает!