Аким Костанайской области отчитался перед депутатами облмаслихата

Сегодня, 17 июля аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отчитался перед депутатами областного маслихата о выполнении своих должностных обязанностей.

20-минутный доклад руководителя региона был построен на информации об итогах социально-экономического развития области за I полугодие 2019 года. Они оказались «плюсовыми». Объем промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом вырос на 12,3%, сельского хозяйства – на 2,6%, строительных работ – на 2,9%, жилья введено больше на 15,2%, инвестиции возросли на 17,5%. Доходы в бюджет от налогов возросли на 9,7%.

- С 2010 года введено 90 значимых проектов, на 150,3 млрд тенге, создано более 5 500 рабочих мест, - сообщил Мухамбетов. – Именно этими предприятиями производится порядка 50% продукции обрабатывающего сектора.

Аким области привел примеры привлечения иностранных инвестиций, за счет которых экономика области расширила свой потенциал, создавая базу для увеличения бюджетных вложений в социальную сферу.

Что касается ситуации в сельском хозяйстве, Мухамбетов сделал акцент на объеме государственной поддержки аграрного сектора. В текущем году в АПК области направлено более 32 млрд. тенге финансовых средств.

- Их освоение идет в плановом режиме, - доложил аким области депутатам.

Рассказал он и о ходе освоения 36,8 млрд тенге (больше прошлого года на 10,5%), выделенных из бюджета на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, и мерах, принятых для улучшения водоснабжения сельских населенных пунктов.

- Значимым событием является начавшийся в 2018 году ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта «Костанай», - подчеркнул Архимед Мухамбетов. - В 2018 году было освоено 4,6 млрд. тенге, а полностью работы планируется завершить в ноябре. Взлетную полосу олжны открыть к середине сентября. Кроме того, в настоящее время разрабатывается технико-экономическая документация для реконструкции пассажирского терминала аэропорта.

Глава региона напомнил, что в этом году отмечается 140 лет со дня основания Костаная, поэтому в городе к этой дате приводятся в порядок улицы, дворы и скверы.

Отдельной темой в отчете прозвучали меры по улучшения качества жизни в сельских населенных пунктах. Их в регионе 548. К началу года только 31,4% были обеспечены услугами водоснабжения, соответствующими санитарным нормам. Для улучшения этого показателя аким предложил в поселках с населением менее 200 человек (таких 43) организовать подвоз питьевой воды, там, где население 200-300 человек (71 село) – построить пункты очистки воды, где свыше 300 человек – построить системы водоснабжения.

- Затраты на строительство централизованной системы водоснабжения для 85 сел составят около 68 млрд тенге, - сообщил Мухамбетов.

На 2019 год выделено 2,2 млрд тенге для приобретения медицинского оборудования. Чтобы привлечь в сельскую местность 90 врачей, из бюджета выделено 135,6 млн тенге «подъемных». Всего в этом году ожидается прибытие в область 261 врача.

- В ближайшие 3 года 350 врачей будут обеспечены арендным жильем по линии Казахстанской ипотечной компании, - заявил Мухамбетов. – Соглашение подписано 5 июля 2019 года. 322 квартиры будут предоставлены медицинским работникам в аренду за счет коммунального фонда, в рамках программы «С дипломом в село».

Критиковать работу акима депутаты не стали, но высказали ему несколько просьб. Айнаш ДАДАНОВА, в частности, попросила выделить средства на ремонт кровли здания средней школы на станции Тобол. Алтынбек БАЙГАБЕЛОВ рассказал о плохом состоянии подъездной дороги к селу Новопавловка Карасуского р-на.

По школе Архимед Мухамбетов поручил руководителям соотвествущих управлений областного акимата выделить средства и ремонт начать уже в 2019 году, а к ремонту 18 км дороги у Новопавловки приступить в следующем году.

Отчет акима области депутаты приняли единогласно.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА