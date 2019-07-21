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§ NG.kz
17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил директор по стратегическому планированию Союза предпринимателей автомобильной отрасли РК Артур Мискарян. Также он отметил, что казахстанский автопром нуждается в мерах стимулирования со стороны государства.
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§ таноми52
Re: 17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
таноми52


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Сообщений: 800
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.07.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На восстановление Арыси требуется 34 млрд. тенге. Откажись госорганы в этом году от новых авто (на чём-то же они ездили в 2018-м), и не нужно обращаться к сердобольному народу за пожертвованиями для пострадавших от своих собственных "специалистов"...
Однако, они ничем жертвовать не хотят!
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§ maxsaf
Re: 17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2330
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
На восстановление Арыси требуется 34 млрд. тенге.

Не многовато для такого городка? Там же не в самом центре арсенал хранили. Судя по фото, большая часть зданий не пострадала, за исключением окон от взрывной волны. Я не берусь судить по ситуации в целом, но сумма тоже немаленькая.
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