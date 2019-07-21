17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
За первое полугодие 2019 года госорганы РК закупили автомобили на 17,2 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©REUTERS
Об этом сообщил директор по стратегическому планированию Союза предпринимателей автомобильной отрасли РК Артур Мискарян.
- 99 % закупленных государственными органами авто произведены в Казахстане. Всего было закуплено за первое полугодие 2 294 автомобиля на сумму 17, 2 миллиарда тенге. Оставшийся один процент - это закупка 23 авто "УАЗ Хантер" российского производства. Их купил Комитет лесного хозяйства и животного мира. Но аналогичные "УАЗ Хантер" производят и у нас в РК. По мнению нашей ассоциации, были допущены нарушения при этой закупке в технических документах. Еще 22 автомобиля Toyota Corolla было куплено для "Правительства для граждан". При этом в Казахстане производят Hyundai Elantra, которые не уступают по потребительским качествам и аналогичны по характеристикам, - рассказал Артур Мискарян.
Также он отметил, что казахстанский автопром нуждается в мерах стимулирования со стороны государства.
- Действующая программа льготного кредитования у нас работает на возвратной основе. В Европе или России аналогичные программы действуют так, что государство на безвозмездной основе субсидирует процентную ставку по кредиту, - сказал он.
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