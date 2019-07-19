/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Старое дерево рухнуло на детскую площадку		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой казус произошел сегодня во дворе дома номер 138 по Аль-Фараби. Старое трухлявое и огромное дерево сломалось и упало на песочницу, закрыло собой часть площадки, на которой обычно гуляют дети. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
Читать новость

§ Серый волк
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10354
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Живу в России с 2004-го года и не разу не сталкивался с этой чудо-организацией!

Обыватель должен сталкиваться у своего дома с безопасной, оборудованной, освещенной и чистой территорией. Инспекторы Государственного Административно Технического надзора это не полисяи взяточники костаная, любоваться их дефелированием не получится. Они дело делают быстро, а уже после них порядок наводят по штрафу или предписанию.
Мне очевидцы описывали, как в подмосковных Химках (по размеру раздулись намного больше Рудного) в администрации при визите инспектора химкинские чинуши бегать начинают так, что ветер по коридорам.

Каждое нарушение открыто можно увидеть в отчётах.
Например по Химкам (не самое лучшее муниципальное образование вблизи МСК, но специально выбрал, чтоб не кричали, что москва) только за первое полугодие инспекторы зарегистрировали более 400 нарушений и все они устранены!
Пресс релиз удобный для читателей обывателей вот тут, чтоб не погрязнуть в массе сводок.
https://gatn.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/19-07-2019-11-48-23-v-khimkakh-gosadmtekhnadzor-pomog-ustranit-bolee

Так что работает. И иногда даже чересчур ретиво.
Профайл

§ Серый волк
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10354
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK: Не берусь судить о северном соседе, но в этой стране технадзор просто будет в доле. И доля эта будет добавлена к сумме взятки. :-) Должно измениться общество в целом, ну или инопланетяне должны прилететь и стать ТЕХНАДЗОРОМ.

Понимаю вашу степень недоверия вашему глубочайшим образом коррумпированному чиновничьему аппарату. Но это несколько иным способом организовано.
Нужно пояснить кратко.

Есть опасное дерево - есть форма для обращений на сайте адмтехназдора. Набрали текст, отправили. Заявке присваивается статус и мчится инспектор на машине технадзора в форме, вооруженный планшетом и положенными средствами инструментального контроля если нужно. Если нужно больше, вызовут лабораторию.
Две минуты после прибытия, фото и прямо с планшета статус заявки меняется на подтвержденный. А в региональном центре группа по координатам и кадастру ищет собственника, и беспокоит его.

Это всё в минуты делается, и штраф или предписание.
Теперь предположим инспектор взяточник и отправил что всё хорошо и фото чужое. А жители отправили повторно, что не устранено и тут всё сразу вскроется для центра обработки данных у них же каждый номер заявки привязан координатно с точностью метр.
Компьютер сам выдаст совпадение даже без участия оператора. Так что не получится по мелочи тырить махом вскроется.
Для этого купить нужно и весь центр обработки данных и всех операторов и жителей, которые запросто в Бобродел запостят (ещё одна интересная структура Добродел). Проще устранить.

Когда я бродил в лесу с металлоискателем в поисках осколков метеорита несколько лет назад пролетавшего в этих местах, нашел кучу строительного мусора в лесу вываленную в объеме Газели, в WhatsApp скинул фото. По координатам с фото место нашли, я даже далеко отойти не успел.
трех часов хватило на устранение. Пригнали лабораторию, исследовали строительный мусор, нашли по номеру упаковки и обрывкам бумаг со стройки в мусоре фирму покупателя, строительную фирму. Я реально удивлен был возможностями розыскными лаборатории как у криминалистов.
Вызвали коммунальные службы ближайшего городского округа, все вывезли и рекультивировали. А на жуликов строителей наложены сказали будут стотысячные штрафы и статья из адм кодекса.
Метеорит кстати один осколок нашел. :-) Железный, оплавленный характерным оплавлением при пролете в атмосфере размером 6 см в поперечнике, но тяжелый. :lol:
Профайл

§ таноми52
Re: Старое дерево рухнуло на детскую площадку
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.07.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...Больше спилили - больше распилили бюджет и дров при этом больше продать мо..."

Серый, Вы на полном серьёзе считаете, что чиновники заинтересованы в спиливании деревьев потому, что можно заработать на продаже дров? Уж очень часто Вы об этом говорите.
Было бы странно, если бы при взятках и воровстве миллионов (а кое-где и миллиардов) кому-то пришло бы в голову торговать этими дровами. Почти по анекдоту про еврея. который, будучи королём, жил лучше, чем король, потому что "ещё немножечко шил" :lol: :-x
И ещё, осмелюсь, при всём уважении к Вам, напомнить про сестру таланта, которым Вы несомненно обладаете. :-) :-P
Профайл

§ Ваш земляк
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.07.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И ещё, осмелюсь, при всём уважении к Вам, напомнить про сестру таланта, которым Вы несомненно обладаете.

Ну а почему бы и не замахнуться, раз статус позволяет?!
Профайл

§ Серый волк
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10354
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Почти по анекдоту про еврея. который, будучи королём, жил лучше, чем король, потому что "ещё немножечко шил" :lol: :-x ...
Вы недооцениваете их мелочную паталогическую жадность. Евреи будут плакать.
:lol: :lol:
Профайл

§ maxsaf
Старое дерево рухнуло на детскую площадку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2319
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Где деньги, Зин?!

Как раз таки сажать деревья - не особо затратно. Привлекают же студентов, волонтеров. А вот экспертизу ни те ни другие бесплатно не сделают, при всем желании
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 3
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх