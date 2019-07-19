Серый волк Старое дерево рухнуло на детскую площадку #61





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10352

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:01 Цитата: JereK: Не берусь судить о северном соседе, но в этой стране технадзор просто будет в доле. И доля эта будет добавлена к сумме взятки. Должно измениться общество в целом, ну или инопланетяне должны прилететь и стать ТЕХНАДЗОРОМ. Не берусь судить о северном соседе, но в этой стране технадзор просто будет в доле. И доля эта будет добавлена к сумме взятки.Должно измениться общество в целом, ну или инопланетяне должны прилететь и стать ТЕХНАДЗОРОМ.

Понимаю вашу степень недоверия вашему глубочайшим образом коррумпированному чиновничьему аппарату. Но это несколько иным способом организовано.

Нужно пояснить кратко.



Есть опасное дерево - есть форма для обращений на сайте адмтехназдора. Набрали текст, отправили. Заявке присваивается статус и мчится инспектор на машине технадзора в форме, вооруженный планшетом и положенными средствами инструментального контроля если нужно. Если нужно больше, вызовут лабораторию.

Две минуты после прибытия, фото и прямо с планшета статус заявки меняется на подтвержденный. А в региональном центре группа по координатам и кадастру ищет собственника, и беспокоит его.



Это всё в минуты делается, и штраф или предписание.

Теперь предположим инспектор взяточник и отправил что всё хорошо и фото чужое. А жители отправили повторно, что не устранено и тут всё сразу вскроется для центра обработки данных у них же каждый номер заявки привязан координатно с точностью метр.

Компьютер сам выдаст совпадение даже без участия оператора. Так что не получится по мелочи тырить махом вскроется.

Для этого купить нужно и весь центр обработки данных и всех операторов и жителей, которые запросто в Бобродел запостят (ещё одна интересная структура Добродел). Проще устранить.



Когда я бродил в лесу с металлоискателем в поисках осколков метеорита несколько лет назад пролетавшего в этих местах, нашел кучу строительного мусора в лесу вываленную в объеме Газели, в WhatsApp скинул фото. По координатам с фото место нашли, я даже далеко отойти не успел.

трех часов хватило на устранение. Пригнали лабораторию, исследовали строительный мусор, нашли по номеру упаковки и обрывкам бумаг со стройки в мусоре фирму покупателя, строительную фирму. Я реально удивлен был возможностями розыскными лаборатории как у криминалистов.

Вызвали коммунальные службы ближайшего городского округа, все вывезли и рекультивировали. А на жуликов строителей наложены сказали будут стотысячные штрафы и статья из адм кодекса.

Метеорит кстати один осколок нашел. Железный, оплавленный характерным оплавлением при пролете в атмосфере размером 6 см в поперечнике, но тяжелый.