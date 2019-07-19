Цитата: yudjin: Вы мне как любитель любителю лучше скажите, чем руководствовались лесорубы когда кронировали тополя возле остановки СХИ?... это к вопросу о подходах, специалистах и одну гребёнку.



Цитата: Butch: Пан Волк, поясните сирым кто и каким образом будет определять "профпригодность" научных сотрудников и кандидатов наук в отношении заявленных Вами требований? Второе. Где взять необходимое количество вышеозначенных лиц?



Помните в "17мгновений весны" Шеф Мюллер с старыми сыскарями полицейскими в подвале искал радистку Кэт? Они говорили, что хорошо мол искать логику, когда имеешь дело с профессионалами, а когда с дилетантами то невозможно работать, потому как никакой логиги нет.

Ну кроме кончечно коррупционно - дровяной.

Больше спилили - больше распилили бюджет и дров при этом больше продать можно.



Но есть таки смутное подозрение, что тут небеса виноваты! Ну право можно же на других статьях тырить вполне не так заметно и более продуктивно! Явно дело без нечистой силы не обошлось! Помните у Высоцкого песню про хорошую религию, которую придумали индусы?



Цитата: Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Исуса,

Кто ни во что не верит — даже в чёрта назло всем...

Хорошую религию придумали индусы —

Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.



Ну дальше идет в песне о переселении душ, и твердо выводится, что:



Цитата: если туп, как дерево, — родишься баобабом

И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.



Я конечно ни в коем случае ни на что не намекаю.

Но возможно явление гораздо шире, О чем Владимир Семенович немного намекнул.



Цитата: Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,

А после из прораба до министра дорастёшь,



Мне вот сильно кажется, что в небесной канцелярии что-то сильно застраяло.

И в местный акимат стали сыпаться... ээээ гусары молчать!

Не старые умершие бывшие в прошлой жизни баобабы,

А сплошные бывшие в прошлой жизни БОБРЫ!



Сразу говорю это все возможно Пушкин виноват, укоризненно с пером стоящий напротив городского акимата с надписью на спине постамента Ибрай Алтынсарин.







Тогда ващи фотографии просто идеально подходят под то, что делают бобры.





вот это







Чтоб убедиться, нуно как-нибудь посмотреть, нет ли у акимата вот таких следов лап



Владимир Семенович об этой ситуации:





К удивлению, про свиней строчки вспомнились при прослушивании. Ну теперь то все точно складывается с помойками во дворах!

Цитата: Но если жил ты как свинья — Останешься свиньёю.





Но не всё так плохо! Есть и позитивное, быть может не в баобабы, Может быть в насяльника душа твоя вселится!



Цитата: Есть повод веселиться: Ведь, может быть, в начальника Душа твоя вселится.



А уж тогда то при умных насяльниках уууу фсё будет хорошо!



[Исправлено: Серый волк, 19.07.2019 - 18:22]