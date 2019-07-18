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§ NG.kz
На пути к юбилею города. А были ли цветы?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я люблю наш город, не потому, что я в нём родился и живу, а потому что он всегда был чистым, ухоженным, утопающим в зелени, со своими традициями, памятными местами и какими-то удивительными «фишками». Одной из них, наряду с лебедями в центральном сквере, были яркие цветы на городских улицах.
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§ Козлов я
Re: На пути к юбилею города. А были ли цветы?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.07.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в прошлом году я спрашивал в заметке "Куда пропал цветущий город?" Все вяло пообсуждали и замолчали. В этом году ситуация вообще аховая. Когда-то цветущий город превратился в полупустыню.Зелень и цветы уничтожаются под различными предлогами- то гниль появилась,то проводам мешают, то машины негде ставить и кому-то нужно место под строительство парковки, то неожиданно появляются инициативные группы со своими прожектами и т.п. Город из года в год становится все хуже в плане озеленения.Может просто переименовать Костанай в Тургай? Изменится только название, остальное все то же самое.
Многое зависит от руководства города, от планов его развития. но складывается впечатление, что все это руководство тоже руководствуется указивками от областного начальства, далекого от местных реалий и сложившихся традиций.
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§ yudjin
На пути к юбилею города. А были ли цветы?
yudjin


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Сообщений: 5996
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Костанай в Тургай?

неее...лучше в ньюактобе. Руководство из тех мест, тендерные деньги делятся среди "своих", Актюбинск никогда не славился цветами, а обрубыши на улицах появились в бытность руководства Мухамбетова давно... там деревья похожие на полноценные деревья редкость.
Правильно гласит народная мудрость: Каков поп-таков приход.
Всё зависит от личных интересов, качеств и способностей руководства... какими бы оторванными от народа, странными, нетрадиционными для города они были.
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* КГСПС
Re: На пути к юбилею города. А были ли цветы?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 872
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.07.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном в плане отказа от традиций пошли ещё дальше. Каждый год меняют дату празднования дня города, хотя известно, что это 30 августа.
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