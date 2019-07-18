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§ NG.kz
"Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36244
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы первыми открыли счет, но это не помогло. Ответный матч первого отборочного раунда прошел сегодня, 18 июля, на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершился со счетом 1:1.
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§ Сабыр
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоп,а в чем сенсация?)) Тебе с пенальти забили,а наши нечайно))
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§ Гога
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1005
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.07.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А трибуны как всегда - пусты !!
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§ drakon
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16837
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Стоп,а в чем сенсация?))

Тобол, это Азербайжанский - вратарь.
Грузински - полузащитник, и ещё кто?... :lol: :-x
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