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≡ Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат Ахметов. Как отметил аким, инициатива поступила сразу из нескольких коллективов. Дата общественных слушаний уже назначена.
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* Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11708
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Принципы - не предавать самого себя и своих убеждений.

Откуда ты знаешь мои принципы и, соответственно, предавал я их или нет? И у тебя это не принципы, а шаблоны, упрощающие твою картину мира. Ты видишь только одну сторону, на другую взглянуть у тебя не хватает то ли опыта, то ли ещё чего.
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§ директор пляжа
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.07.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
нам ежедневно что-то будет напоминать о достижениях Лидера нации. Это нам поможет сохранить и преумножить сплоченность нашего государства.

:lol: :lol: :lol:
терзают смутные сомнения, что данный комментарий монетизирован ;-)

лично мне, именно улица Гагарина напоминает о достижениях. А проспект НН будет напоминать о долларе 384, литре обычной воды за 200, но литре бензина за 150. средней зарплате в 500к, азербайджанском банке и продаже всех энергоресурсов за бугор.

-Как вы переименованием улицы собираетесь приумножить сплоченность????! Опять напишите на английском и латинском в нарушение писанного закона?
Вбухаете деньги когда в районе на учебники школьникам не хватает.
Сколько живу, всегда поражали такие гордые в розовых очках. Вы еще какое-нибудь ономастическое предложение выдвините с инициативной группой для полного, как говорится..
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§ Обликоморале
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.07.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борьба с тупизмом:
мы ведь начали с нуля!

Вот это ваше с НУЛЯ, всегда "убивает".
Поясни, чего вы там с нуля начали?
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* Victor Yang
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11708
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот это ваше с НУЛЯ, всегда "убивает". Поясни, чего вы там с нуля начали?

Ну - сначала разрушили экономику практически до него, родимого, а потом с него же и начали.
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§ alex_60
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3973
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поясни, чего вы там с нуля начали?


если принимать за ноль с чего "они" начали,
то сейчас место нахождение значительно ниже нуля это точно.
например минус пять заводов.
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