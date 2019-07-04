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§ NG.kz
Не дорога, а кочка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На качество дороги после п. Сарыколь на трассе Костанай - Кокшетау в редакцию сообщили водители.
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§ ZXC
Не дорога, а кочка
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 04.07.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже место два года тому назад. Почти ничего не изменилось.



[Исправлено: ZXC, 04.07.2019 - 15:52]
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§ ZXC
Не дорога, а кочка
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 04.07.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стабильность.
https://www.youtube.com/watch?v=KKl3aHJlY1A&t=381s

[Исправлено: ZXC, 04.07.2019 - 15:53]
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§ Серый волк
Re: Не дорога, а кочка
Серый волк


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Сообщений: 10335
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.07.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашествие всепожирающего гумуса! По ходу маленький гумус вырос в большого такого гиганта.
Может быть специалистов вызвать со всего мира по альтернативным формам жизни? Приедут искать гумуса всепожирающего, гуманитарную помощь привезут блокадным жителям этих осажденных деревень, деньги оставят, интервью дадут, поток туристов организуют с деньгами.
И может быть даже дороги построят, чтоб туристы могли этот удивительный Гумус акиматикус осматривать! :lol:
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§ Menden1968
Re: Не дорога, а кочка
Menden1968


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Сообщений: 341
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......вообще на определённых участках не ремонтировать не строить не надо это только будет привлекать туристов экстрималов водителей...следует сделать высококлассный ролик с показом этого дорожного полотна да и похожих думаю это не единственный и запустить его на Евроновостях и повалят европейцы экстрималы бороздить просторы бездорожья Казахстана сколько деньжищь попрёт,они уже устали от этих монотонно ровных автобанов.Едут не триханёт ни вильнёт одним словом скука..
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§ drakon
Не дорога, а кочка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16819
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Едут не триханёт ни вильнёт одним словом скука..

И на сон - клонит... :lol: :oops:
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