Menden1968 Re: Не дорога, а кочка #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 341

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:58 ......вообще на определённых участках не ремонтировать не строить не надо это только будет привлекать туристов экстрималов водителей...следует сделать высококлассный ролик с показом этого дорожного полотна да и похожих думаю это не единственный и запустить его на Евроновостях и повалят европейцы экстрималы бороздить просторы бездорожья Казахстана сколько деньжищь попрёт,они уже устали от этих монотонно ровных автобанов.Едут не триханёт ни вильнёт одним словом скука..